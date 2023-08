Chris Bryant, deputatul laburist pentru Rhondda, a făcut această dezvăluire în noua sa carte – „Codul de conduită, De ce trebuie să remediem Parlamentul – Și cum să facem asta”.

„De-a lungul anilor, cinci bărbați mi-au pipăit fundul fără să fie invitați”, a scris Bryant în carte, din conținutul căreia ziarul britanic The i Paper a publicat câteva fragmente.

„Unul dintre ei a făcut-o în mod repetat. Altul, care este încă în Camera Comunelor și care încă nu acceptă că este gay, m-a lipit de un perete și m-a pipăit între picioare. Un altul s-a frecat în spatele meu, la rând, pentru a vota, iar mai târziu se săruta cu doi străini în Strangers’ Bar. Cunosc alți bărbați gay – parlamentari și membri ai personalului – care s-au confruntat cu aceleași situații”, a relatat Bryant în cartea sa.

Deputatul britanic spune că a greșit că nu a vorbit despre comportamentul neadecvat al unora dintre colegii săi, însă faptul că a tăcut l-a propulsat în Parlament.

Îmi amintesc că atunci când am venit, în 2001, am fost atins în mod regulat de parlamentari gay mai în vârstă. Niciodată nu am simțit că pot să raportez acest lucru, deoarece ajungi să faci parte din poveste, iar ăsta este ultimul lucru pe care îl vrei. Și cred că multe femei au trecut prin asta.

