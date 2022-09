Știri Externe Dezvăluiri incredibile despre vizita soților Ceaușescu la Londra. Ce a făcut Regina Elisabeta a II-a pentru a scăpa de ei De Petre Dobrescu, . Ultimul update Vineri, 09 septembrie 2022, 13:56

Diplomația Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost testată de multe ori în țara ei și peste granițe. Ea a primit la Palatul Buckingham mai mulți lideri ai lumii decât orice alt monarh britanic. Printre aceștia s-au numărat și cuplul Nicolae și Elena Ceaușescu. Povestea vizitei lor, din iunie 1978, a fost dezvăluită în cartea „Adapted from Queen of The World”, scrisă de Robert Hardman.