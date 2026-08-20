Mai multe butelii de oxigen, găsite în autoturism

Familia se întorcea din vacanța petrecută în România și se îndrepta spre localitatea Montpellier din Franța, unde locuia de mai mult timp, potrivit Rotalianul.

Drumul de întoarcere avea și o miza medicală importantă, părinții dorind ca fiul lor să ajungă cât mai repede la destinație pentru a putea continua tratamentul specializat și îngrijirile de care avea mare nevoie.

Din cauza stării fragile de sănătate, tânărul era obligat să aibă mereu asupra sa echipamente medicale, iar în autoturism au fost găsite mai multe butelii de oxigen.

Tragedia s-a petrecut duminică, pe autostrada A21 Torino-Piacenza. În timp ce tatăl conducea, iar mama ocupa locul din dreapta, tânărul a încetat la un moment dat să mai vorbească. Părinții au crezut că fiul lor a adormit din cauza oboselii, așa că au mers mai departe fără să bănuiască nicio secundă că acesta a murit.

Abia după aproximativ 100 de kilometri parcurși, când au oprit într-o zonă de servicii situată între Casteggio și Voghera, cei doi au realizat că ceva nu este în regulă.

Ar fi murit în urma unui stop cardiac

Pentru că tânărul nu a răspuns apelurilor și nu s-a mișcat din mașină, părinții au alertat de urgență serviciul medical 118. Echipajele de salvare sosite rapid la fața locului au fost nevoite să declare decesul, bărbatul murind cel mai probabil în somn din cauza complicațiilor cardiace.

Potrivit informațiilor transmise serviciilor de urgență, tânărul ar fi murit în urma unui stop cardiac. Familia de români circula pe autostrada A21 Torino-Piacenza, pe sensul de mers către Torino. La un moment dat, tânărul a încetat să mai vorbească.

Crezând că fiul lor a adormit, cuplul și-a continuat drumul, însă, după circa 100 de kilometri, cei doi au încercat să îl trezească. Îngrijorați că bărbatul nu răspunde, părinții au oprit într-o zonă de odihnă situată între localitățile Casteggio și Voghera. Abia atunci și-au dat seama că tânărul nu dormea, ci își pierduse conștiența și nu mai avea puls.



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