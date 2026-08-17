Părinții au mers 100 de kilometri cu fiul mort în mașină

Tragedia s-a produs duminică dimineață, în jurul orei 7:30, pe autostrada A21 Torino-Piacenza, pe tronsonul dintre ieșirile Casteggio și Voghera, în direcția Torino.

În mașină se afla o familie de origine română, potrivit Corriere della Sera. Tatăl era la volan, mama se afla pe scaunul din dreapta, iar fiul lor, în vârstă de 31 de ani, stătea pe bancheta din spate. Tânărul nu mai dădea semne de viață, însă părinții nu și-au dat seama imediat ce se întâmplase, crezând că fiul lor dormea. Potrivit informațiilor transmise serviciilor de urgență, tânărul ar fi murit în urma unui stop cardiac.

„Am crezut că doarme”

Familia de români circula pe autostrada A21 Torino-Piacenza, pe sensul de mers către Torino.

La un moment dat, tânărul a încetat să mai vorbească. Crezând că fiul lor a adormit, cuplul și-a continuat drumul, însă, după circa 100 de kilometri, cei doi au încercat să îl trezească.

Îngrijorați că bărbatul nu răspunde, părinții au oprit într-o zonă de odihnă situată între localitățile Casteggio și Voghera. Abia atunci și-au dat seama că tânărul nu dormea, ci își pierduse conștiența și nu mai avea puls.

Părinții au sunat imediat la serviciul de urgență 112, iar Centrul Operațional 118 din Pavia a trimis un echipaj medical. Din păcate, medicul ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic pentru tânărul de 31 de ani, fiind nevoit să constate decesul.

Ultimele cuvinte, cu aproximativ 100 de kilometri înainte

Părinții le-au spus salvatorilor că fiul lor rostise ultimele cuvinte cu aproximativ 100 de kilometri înainte de momentul în care au oprit mașina.

Potrivit informațiilor transmise serviciului 112, tânărul suferea de probleme cardiace ușoare.

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