Părinții au mers 100 de kilometri cu fiul mort în mașină

Tragedia s-a produs duminică dimineață, în jurul orei 7:30, pe autostrada A21 Torino-Piacenza, pe tronsonul dintre ieșirile Casteggio și Voghera, în direcția Torino.

În mașină se afla o familie de origine română, potrivit Corriere della Sera. Tatăl era la volan, mama se afla pe scaunul din dreapta, iar fiul lor, în vârstă de 31 de ani, stătea pe bancheta din spate. Tânărul nu mai dădea semne de viață, însă părinții nu și-au dat seama imediat ce se întâmplase, crezând că fiul lor dormea. Potrivit informațiilor transmise serviciilor de urgență, tânărul ar fi murit în urma unui stop cardiac.

„Am crezut că doarme”

Familia de români circula pe autostrada A21 Torino-Piacenza, pe sensul de mers către Torino.

La un moment dat, tânărul a încetat să mai vorbească. Crezând că fiul lor a adormit, cuplul și-a continuat drumul, însă, după circa 100 de kilometri, cei doi au încercat să îl trezească.

Îngrijorați că bărbatul nu răspunde, părinții au oprit într-o zonă de odihnă situată între localitățile Casteggio și Voghera. Abia atunci și-au dat seama că tânărul nu dormea, ci își pierduse conștiența și nu mai avea puls.

Părinții au sunat imediat la serviciul de urgență 112, iar Centrul Operațional 118 din Pavia a trimis un echipaj medical. Din păcate, medicul ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic pentru tânărul de 31 de ani, fiind nevoit să constate decesul.

Ultimele cuvinte, cu aproximativ 100 de kilometri înainte

Părinții le-au spus salvatorilor că fiul lor rostise ultimele cuvinte cu aproximativ 100 de kilometri înainte de momentul în care au oprit mașina.

Potrivit informațiilor transmise serviciului 112, tânărul suferea de probleme cardiace ușoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum tabloidele și posturile tv ”fierb”. După un scandal imens, cunoscut pe întregul mapamond, Brigitte Macron a făcut anunțul despre care vorbește toată lumea
Viva.ro
Știrea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum tabloidele și posturile tv ”fierb”. După un scandal imens, cunoscut pe întregul mapamond, Brigitte Macron a făcut anunțul despre care vorbește toată lumea
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Mbappe, ținut „ostatic” pe yacht de iubita lui în timp ce Mourinho a început curățenia la Real Madrid
GSP.RO
Mbappe, ținut „ostatic” pe yacht de iubita lui în timp ce Mourinho a început curățenia la Real Madrid
Aryna Sabalenka a făcut senzație pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
GSP.RO
Aryna Sabalenka a făcut senzație pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
Parteneri
Ultima oră! Iubita lui David Popovici, replică genială după ce a primit un comentariu extrem de deplasat! Bravooo, Taisia! "Îl iubesc prea mult pe acest..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iubita lui David Popovici, replică genială după ce a primit un comentariu extrem de deplasat! Bravooo, Taisia! "Îl iubesc prea mult pe acest..."
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
„Da' cine v-o lucrat aici, domnu’?”. Restaurarea Castrului Arutela, ironizată de români după explicațiile Ministerului Culturii
Adevarul.ro
„Da' cine v-o lucrat aici, domnu’?”. Restaurarea Castrului Arutela, ironizată de români după explicațiile Ministerului Culturii
„E Charalambous la pătrat!”. Rivalul lui Gigi Becali din SuperLiga îl face praf pe Marius Baciu
Fanatik.ro
„E Charalambous la pătrat!”. Rivalul lui Gigi Becali din SuperLiga îl face praf pe Marius Baciu
Curtea Constituțională decide pe 17 august soarta a două legi cruciale
Financiarul.ro
Curtea Constituțională decide pe 17 august soarta a două legi cruciale
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Ce era de fapt obiectul misterios adus de valuri pe plaja din Eforie. Turiştii şi-au făcut poze cu el
ObservatorNews.ro
Ce era de fapt obiectul misterios adus de valuri pe plaja din Eforie. Turiştii şi-au făcut poze cu el
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Parteneri
Anamaria a aflat decizia judecătorilor în procesul cu superstarul Luka Doncic: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari
GSP.ro
Anamaria a aflat decizia judecătorilor în procesul cu superstarul Luka Doncic: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari
Trebuia să fie urmașul lui Hagi, dar a jucat 7 ani cu genunchii distruși. Discuția ireală cu Lucescu: „Dă-ți pantalonii jos!”
GSP.ro
Trebuia să fie urmașul lui Hagi, dar a jucat 7 ani cu genunchii distruși. Discuția ireală cu Lucescu: „Dă-ți pantalonii jos!”
Parteneri
Alarmă pentru tineri: conservantul alimentar care apare în tot mai multe cazuri fatale
Mediafax.ro
Alarmă pentru tineri: conservantul alimentar care apare în tot mai multe cazuri fatale
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Zodia care începe săptămâna la pământ! Răbdarea nativilor va fi pusă la grea încercare👇
Redactia.ro
Zodia care începe săptămâna la pământ! Răbdarea nativilor va fi pusă la grea încercare👇
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani
KanalD.ro
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani

Politic

Parteneri
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
ZiaruldeIasi.ro
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
Zeljko Kopic, antrenor la FCSB!? Reacție-șoc a secundului Florentin Petre: „Doamne ferește!”. Contre acide cu Dănuț Lupu
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, antrenor la FCSB!? Reacție-șoc a secundului Florentin Petre: „Doamne ferește!”. Contre acide cu Dănuț Lupu
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online