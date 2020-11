Admiratorii Madonnei au citit greșit numele Maradona și au postat pe rețelele sociale valuri de mesaje prin care își exprimau tristețea. Astfel, până să-și dea seama că în realitate murise Diego Armando Maradona, mulți fani au anunțat dispariția artistei.

„Nu, Madonna ne-a părăsit foarte devreme”, este unul dintre mesajele postate pe Twitter.

„Aproape că am făcut infarct, când am văzut pe Twitter valurile de mesaje despre presupusa moarte a Madonnei”, a scris un utilizator al rețelei de socializare.

Au existat internauți care au făcut glume pe seama acestei confuzii.

„Tendințele Twitter de astăzi îmi arată că în lume există trei tipuri de oameni: cei care îl iubesc pe Maradona, cei care îl urăsc pe Maradona și dislexicii care îl confundă cu Madonna”, a scris cineva.

Of course „Madonna” is trending in the US because of all the millennials who don’t know who Maradona is, or how to spell his name pic.twitter.com/2AGomwhpHd