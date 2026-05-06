Nemulțumirea față de suma alocată lui Kadri a fost exprimată în cadrul adunării

Heike Van De Kerkhof, noul președinte al Syensqo, a declarat că, în actualele condiții economice, nu ar aproba un astfel de pachet salarial, relatează publicația belgiană Het Belang van Limburg.

„Practicile care au dus la această situație nu trebuie repetate sau tolerate în viitor”, a subliniat Jean-Marie Solvay, președintele Solvac, care a luat cuvântul pentru a-și exprima dezacordul înaintea votului.

„Sumele publicate și, în special, lipsa de legătură cu performanța lui Syensqo sunt inacceptabile”, a adăugat acesta.

Kadri, care a anunțat că va părăsi funcția în septembrie 2025, a primit deja 3,5 milioane de euro în același an pentru a rămâne în funcție după desprinderea Syensqo de Solvay la sfârșitul anului 2023. În 2026, suma crește la 4 milioane de euro.

Van De Kerkhof a explicat că aceste plăți sunt rezultatul unor acorduri semnate în 2019 și 2023 între Kadri și consiliul de administrație de la momentul respectiv.

Conform aceleași surse, aceste acorduri au fost concepute pentru a o atrage pe Kadri la conducerea Syensqo, datorită reputației sale ca manager de top pe piața din Statele Unite, și pentru a o recompensa pentru succesul în finalizarea la timp a procesului de divizare de Solvay. Întârzierea acestui proces ar fi generat costuri suplimentare de până la 500 de milioane de euro pentru companie.

Remunerația și plățile lui Kadri, catalogate de ISS drept „problematice”

Decizia de a aproba pachetul salarial vine în pofida recomandării negative emise de consultantul internațional cu autoritate delegată ISS, un important consultant internațional în guvernanță corporativă.

ISS a catalogat remunerația lui Kadri, mai ales plățile pentru anii 2025 și 2026, drept „problematice” și a îndemnat acționarii să respingă raportul de remunerare al companiei Syensqo. Cu toate acestea, votul a fost în favoarea propunerii, deși însoțit de rezerve clare.

În urma controversei, Jean-Marie Solvay a subliniat că aprobarea pachetului de compensare pentru Kadri nu trebuie înțeleasă ca un precedent. Potrivit lui Jean-Marie Solvay, aprobarea pachetului de compensare servește la „permiterea unui nou început”.

De asemenea, a subliniat „schimbările de amploare” la cererea acționarilor familiei în ceea ce privește componența și funcționarea Consiliului de Administrație și promisiunea conducerii superioare a Syensqo de a acorda atenție echilibrului dintre salariu, performanță și crearea de valoare atunci când recompensează directorii de top. Van De Kerkhof a rezumat astfel: „Syensqo a apăsat butonul de resetare.”

Ilham Kadri a părăsit funcția în decembrie 2025

Aceasta și-a părăsit funcția în decembrie 2025 pentru un salariu de 40 de milioane de euro, inclusiv un bonus de 13,1 milioane de euro, o sumă fără precedent care a provocat scandal, mai ales că a lăsat Syensqo pe pierdere cu o scădere semnificativă a prețului acțiunilor sale.

Unele sindicate și acționari au cerut un vot împotriva acestui bonus, descriindu-l ca o plată compensatorie deghizată sau un bonus de retenție excesiv, în special într-un context în care angajații și investitorii sufereau o pierdere de 4 miliarde.