Plăcintele au fost aruncate de două activiste de mediu în timp ce O’Leary protesta singur în fața Comisiei Europene împotriva grevelor repetate ale controlorilor de trafic aerian din UE, care afectează compania sa aeriană irlandeză low-cost, cea mai mare din Europa după numărul de pasageri.

„Bine ați venit [în] Belgia”, a spus una dintre activiste în timp ce îi dădea o plăcintă în față, potrivit unei înregistrări video a scenei difuzate de canalele de știri belgiene LN24 și RTL Info.

Ryanair boss Michael O Leary just got a nice creampied in Brussels. pic.twitter.com/DTwIsnmuDi