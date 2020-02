De Andrei Crăițoiu,

Libertatea a intrat în posesia unor documente interne din cadrul primăriei Buzău, prin care edilul Constantin Toma le explică consilierilor motivele pentru care trebuie să voteze scoaterea din buget a sumei respective.

Pe 21 ianuarie la ora 13.14 producătorul TVR, Elena Știrbescu trimitea un mail către primarul Toma pe care „cu bucurie vă anunțăm, Comitetul Director a aprobat încheierea unui acord de parteneriat cu Primăria Buzău”.

Edilul PSD de 61 de ani s-a prezentat pe 7 februarie în fața consilierilor pentru aprobarea printre altele a 86.000 de euro pentru echipament tehnic, ședințe foto și machiaj, dar și 58.000 de euro pentru onorarii juriu, prezentatori, compozitori și artiști.

TVR a oferit o poziție legată bugetul aferent proiectului Eurovision 2020 și susține că „va face toate eforturile pentru a asigura un decont transparent”. În același timp, acuză Libertatea că a pornit o campanie de denigrare la adresa televiziunii publice.

România a ales să meargă în faza finala a concursului Eurovision 2020 cu Roxen, o tânără de 20 de ani, născută la Cluj-Napoca. Pentru anul acesta, postul public de televiziune a încredințat alegerea vocii unei case de discuri privată, Global Records, care a ales reprezentantul țării noastre.

Acum, urmează să i se compună cinci piese, iar cea câștigătoare va fi aleasă în finala Selecției Naționale care va avea loc la Buzău pe 1 martie în Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”.

Pentru organizarea evenimentului de la Buzău, primăria din localitate a probat un buget de 200.000 de euro! Libertatea a intrat în posesia unor documente interne din cadrul primăriei prin care edilul, Constantin Toma, le explică tuturor consilierilor de ce trebuie aprobată această sumă.

„Realizarea la Buzău a finalei Selecției Naționale va contribui substanțial la creșterea prestigiului municipiului nostru, deoarece toată țară va fi cu atenția îndreptată spre noi, împrejurare care conferă proiectului nu numai un interes public local, ci și național. Astfel, Buzăul va fi promovat la nivel național și internațional, cum nu a fost niciodată promovat până acum”, a explicat Toma.

Expunerea de motive a primarului Constantin Toma

„Dragi consiliere și stimați consilieri”



Acesta a continuat expozeul în „Referatul de aprobare”: „Mai mult decât atât, prezența acestei competiții în municipiul nostru constituie o oportunitate pentru dezvoltarea și dinamizarea mediului de afaceri, dar și de promovare a turismului buzoian. Dragi consiliere și stimați consilieri locali, prin votul dumneavoastră pozitiv veți contribui cu siguranță la un Buzău mai bun pentru toți buzoienii, de oriunde s-ar afla. Respingerea acestui proiect de hotărâre ar crea un prejudiciu de imagine și de credibilitate nu numai Buzăului, ci și României”.

Chiar dacă reprezentanții PNL și PSRO s-au opus, primarul Constantin Toma a obținut voturile necesare majorității și a scos din bugetul municipalității 200.000 de euro pentru organizarea acestui eveniment la Buzău!

De ce a fost aprobat acest buget? Totul s-a decis după ce Elena Știrbescu, manager de proiect Eurovision 2020 și producător în cadrul TVR a trimis primarului Constantin Toma un buget estimativ pe adresa de mail a acestuia!

Devizul estimativ trimis de Elena Știrbescu către primăria din Buzău

Ce sume de bani solicită Știrbescu primarului din Buzău

25.000 de euro – cheltuieli materiale (elemente decor, costume, recuzită consumabilă)

58.000 de euro – onorarii (juriu, prezentatori, scenarist, notar, regizor, scenograf, compoziții, artiști, recitaluri, dansatori, coregrafi)

86.000 de euro – prestări servicii (scenotehnică, echipament tehnic, televoting, ședințe foto, machiaj, coafură, stilist)

29.000 de euro – cheltuieli deplasare (cazare, transport)

2.200 de euro – alte cheltuieli (asigurări, altele neprevăzute)

„Suma nu este foarte mare!”

„Consider că suma nu este deloc foarte mare pentru un eveniment așa de important cum este Eurovisionul. Am aprobat suma de 200.000 de euro din bugetul nostru. Am încheiat un parteneriat cu TVR după ce ei ne-au prezentat cam ce-ar avea nevoie. Oricum ei trebuie să justifice la sânge fiecare ban pe care-l cheltuie, că doar e din buget. Sunt bani publici! Decontul trebuie să fie perfect! De ce am aprobat suma? Pentru că Eurovision e un concurs cu o reprezentare internațională…”, a explicat în exclusivitate pentru Libertatea, primarul de Buzău, Constantin Toma.

Unul din mailurile trimise de Elena Știrbescu către primarul din Buzău

Pe lângă sumele de mai sus, Primăria se obligă să mai scoată din buget bani și pentru următoarele facilități, necesare în vederea organizării show-ului de pe 1 martie.

24.000 lei – achiziționare de drapaj

18.000 lei – serviciu de alpinism

48.000 lei – montat/demontat drapaj

12.000 lei – montat/demontat covor sală și scenă

17.000 lei – închiriere scaune

29.800 lei – servicii de mentenanță și curățenie

10.300 lei – afișe, stegulețe, bannere, invitații

34.900 lei – servicii publicitate, filmare, lipit afișe, foto, machetare și monitorizare online

Document din referatul pe care Constantin Toma l-a prezentat în fața consilierilor locali

TVR a reacționat după 22 de ore la solicitarea Libertatea!

Ziarul a cerut miercuri la ora 13:54 un punct de vedere reprezentanților TVR, dar acesta a venit joi, la ora 11:38. Și nu ca răspuns la solicitarea ziarului, ci ca un drept la replică, pe care îl publicăm integral la sfârșitul articolului.

„Bugetul aferent proiectului Eurovision 2020, conţinând valori maximale pentru fiecare capitol al proiectului. Acest plafon maximal include şi eventualele sume din surse atrase, aşa cum sunt cele care fac obiectul Acordului de parteneriat între SRTV şi Primăria Municipiului Buzău. Atragem atenţia că diurna echipei TVR, sumele aferente taxelor către Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, precum şi costul pentru hard discuri şi casete nu pot face obiectul respectivului parteneriat. Subliniem că echipa SRTv este preocupată în permanenţă de optimizarea tuturor costurilor şi va face toate eforturile pentru a asigura un decont transparent şi corect pentru acest eveniment”, se arată în mesajul emis redacției de Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Protocol din cadrul TVR.

