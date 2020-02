De Andrei Crăițoiu, Cristina Sterian,

Suma aprobată de Primăria Buzău este cu 9.000 de euro mai mare decât bugetul pe care oficialii TVR l-au aprobat la începutul acestui an, document pe care Libertatea l-a publicat în exclusivitate în această lună

Contactat de ziar, primarul de Buzău, Constantin Toma a comentat: „Suma nu este deloc foarte mare pentru un eveniment așa de important cu este Eurovisionul”

Întrebarea e dacă TVR mai scoate alți bani, dar mai ales câți din bugetul public pentru evenimentul de la Buzău, care va avea loc pe 1 martie

România și-a ales marți seară vocea care ne va reprezenta la ediția din acest an a Eurovision care va avea loc la Rotterdam. Roxen, vocea Global Records, compania căruia i-a fost pus în brațe contractul de alegere a vocii doar din interiorul companiei, va merge în Olanda. Momentan a fost aleasă doar vocea, acum i se pregătește și piesa acesteia. Publicul și juriul național o vor alege pe 1 martie, într-un eveniment care va avea loc la Buzău.

„Decontul trebuie să fie perfect”

Doar ca pentru acest lucru să se întâmple consilierii locali municipali ai Buzăului au aprobat proiectul prin care municipalitatea acordă 200.000 euro evenimentului care va avea loc în Sala Sportului din localitate. „Consider că suma nu este deloc foarte mare pentru un eveniment așa de important cum este Eurovisionul. Am aprobat suma de 200.000 de euro din bugetul nostru. Am încheiat un parteneriat cu TVR după ce ei ne-au prezentat cam ce-ar avea nevoie. Oricum ei trebuie să justifice la sânge fiecare ban pe care-l cheltuie, că doar e din buget. Sunt bani publici! Decontul trebuie să fie perfect! De ce am aprobat suma? Pentru că Eurovision e un concurs cu o reprezentare internațională…”, a explicat în exclusivitate pentru Libertatea, primarul de Buzău, Constantin Toma.

Recomandări Copilul de 4 ani, paralizat după o anestezie la cabinetul stomatologic, este în moarte cerebrală

„Doar cazările costă 30.000 de euro!”

Întrebat dacă cei din TVR vor participa financiar la evenimentul de la Buzău, Toma a spus: „Cred că da! Sau așa ziceau ei că vin și ei cu niște bani, dar nu știu să vă zic ce și cum. Eu nu pot să le cer raportul lor, cine sunt eu?! Domnule, sunt cheltuieli mari de tot, dacă doar pentru cazările pentru artiști și ce mai au ei îi costă vreo 30.000 de euro. O să vină p-aici de pe 21 februarie seara, vă dați seama e cheltuială mare. Noi i-am ajutat, dar chiar nu știu ce bani dau ei. Dar v-am zis să-mi facă decontul, justificare la sânge”.

TVR, fără răspuns

Doina Gradea, preşedinte-Director General TVR a precizat la conferința de miercuri dimineață susținută la Buzău. „Îi mulţumesc domnului primar Constantin Toma şi autorităţilor locale buzoiene pentru deschiderea şi sprijinul consistent oferit în organizarea acestui eveniment! Sperăm ca spectacolul pe care televiziunea publică şi partenerii săi îl vor aduce pe scena din Buzău să fie debutul unui rezultat cât mai bun pentru România la ediţia din acest an a concursului Eurovision. Decizia de a alege Buzăul a fost luată de Comitetul Director al TVR”, a declarat aceasta.

Recomandări Confirmare oficială: Decizia luată de Parchetul General în dosarul ce o vizează pe soția președintelui Iohannis

Redacția Libertatea a solicitat un punct de vedere echipei Eurovision România, dar și biroului de presă al TVR referitor la suma bugetată de postul public pentru evenimentul de la Buzău, dar nu am primit niciun răspuns până la publicarea acestui material.

Pentru noi, organizarea unui asemenea spectacol de înalt nivel oferă nu doar oportunitatea de a ne promova oraşul în ţară şi în lume, ocazia de a face cunoscut ataşamentul nostru la valorile europene, ci şi prilejul de a ne sprijini concret naţiunea în a se afirma într-o competiţie de cea mai largă audienţă la nivel continental. Constantin Toma, primar Buzău:

Ne pregătim pentru Rotterdam, dar ne oprim pentru o escală frumoasă și strălucitoare la Buzău. Va fi un spectacol perfect, extraordinar, plin de lumină, culoare și muzică bună! 1.500 de oameni vor fi prezenți la evenimentul de pe 1 martie care va avea loc în Sala Sporturilor. Liana Stanciu, șefa delegației Eurovision:

Pentru ce a cerut TVR 200.000 de euro celor de la Buzău

60.000 de euro – închirieri ( LED-uri, sonorizare, lumini, efecte luminoase, marcare, mobilă, grup electrogen și locație)

40.000 de euro – onorarii (juriu, prezentatori, scenarist, artiști, notar)

25.000 de euro – cazare (concurenți, juriu, artiști, scenarist, prezentatori, echipă)

25.000 de euro – elemente de decor

15.000 de euro – taxă la Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România

7.000 de euro – diurnă echipă TVR

7.000 de euro – prestării servicii (grafică ecrane)

5.000 de euro – badge-uri, trofeu

4.000 de euro – hard-discuri, casete, asigurări

3.000 de euro – transport local, regional, internațional

Recomandări În timp ce Firea introduce Taxa Oxigen în București, Florentin Pandele vrea să cumpere autobuze SH Euro 3. Cât costă bucata

Defalcarea bugetului, așa cum reiese dintr-un document inter al TVR obținut de Libertatea

Totul despre ediția din acest an

Eurovision Song Contest 2020 va avea loc la Rotterdam, sub sloganul „Open Up”, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. În urma tragerii la sorţi din data de 28 ianuarie, pentru împărţirea ţărilor participante în cele două semifinale ale competiţiei, România va intra în concurs în data de 12 mai, în cea de-a doua parte a primei semifinale.

În ordine alfabetică, ţările care vor intra alături de România în prima semifinală sunt: Australia, Belarus, Irlanda, Lituania, Macedonia de Nord, Rusia, Slovenia, Suedia (prima parte), respectiv Azerbaidjan, Belgia, Croaţia, Cipru, Israel, Malta, Norvegia, România, Ucraina (partea a doua).

În cea de-a doua semifinală (14 mai) vor concura: Austria, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Islanda, Moldova, Polonia, San Marino, Serbia (prima parte) şi Albania, Armenia, Bulgaria, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Georgia, Letonia, Portugalia (partea a doua).

Citeşte şi:

Documente interne: TVR îi pune Eurovisionul în brațe unei case de producție private! Contract de 69.000 de euro cu Global Records, care se obligă să asigure vocea care merge la Rotterdam. „Lucram pro-bono”, spune Global

TVR, reacție după dezvăluirile Libertatea despre Eurovision. Doina Gradea neagă că a fost avertizată că poate fi o colaborare „cu probleme” cu Global, documentele o contrazic

TVR scoate din buget 491.400 euro pentru Eurovision! 14 oameni din instituție și 8 din stafful câștigătorului merg la Rotterdam pe 53.500 de euro!

Liana Stanciu a evitat să răspundă la întrebări concrete despre Eurovision: „Vă deranjează că s-a ales Global Records? De ce să fac licitație?”

Dan Popi, șeful CAT Music, despre banii pe care-i dă TVR pe selecția națională Eurovision: „Bugetul este imens! Eu o aduceam pe Shakira cu banii ăștia!”

Global Records îi dă replica lui Dan Popi, de la CAT Music, care a acuzat cheltuirea nejustificată a unor fonduri de la Primăria Craiova: ”Nu am luat bani, totul a fost transparent!”

GSP.RO APEL DISPERAT! Anunț fără precedent făcut de Simona Halep, Nadia Comăneci, Gabi Szabo și Camelia Potec: „Ajutor!”