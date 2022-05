Cei doi soldați ruși au fost găsiți vinovați de încălcarea legilor și regulilor războiului. Parchetul a cerut în acest caz condamnarea maximă la câte 12 ani de închisoare, iar instanța a stabilit că cei doi vor sta în spatele gratiilor timp de 11 ani și jumătate.

Bobîkin şi Ivanov făceau parte dintr-o unitate de artilerie care a tras către ţinte din regiunea ucraineană Harkov, dinspre Belgorod, regiune aflată în Rusia.

Russian soldiers Aleksandr Bobykin and Aleksandr Ivanov plead guilty to violating the rules of war in Ukrainian court. #ukraine pic.twitter.com/IQ4Vnk0ZBb