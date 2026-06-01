A început cu băi în extract de coarne de cerb de Altai

Considerat un iubitor de animale, se spune despre Vladimir Putin că a încercat așa-numitele „băi în extract de coarne de cerb”, la mijlocul anilor 2000, la recomandarea fostului său confident, Serghei Șoigu (71 de ani).

Se spune că extractul din coarnele cerbilor Altai are proprietăți de întinerire. Pentru a obține extractul, coarnele animalelor vii sunt tăiate cu fierăstrăul, o practică pe care activiștii pentru drepturile animalelor o critică vehement.

Vladimir Putin își propune să sfideze trecerea timpului. Președintele rus a investit miliarde de ruble în cercetări științifice care vizează prelungirea vieții și chiar atingerea nemuririi.

Programul de cercetare care a „înghițit” deja 26 de miliarde de dolari

A lansat un program de cercetare masiv: echivalentul a aproximativ 26 de miliarde de dolari este investit în dezvoltarea de noi tehnologii pentru combaterea îmbătrânirii.

Oficial, se așteaptă ca acest lucru să salveze 175.000 de vieți până la sfârșitul deceniului. În prezent, bărbații din Rusia au o speranță medie de viață de doar 68 de ani (față de 79-80 de ani în Europa de Vest).

Aceste inițiative, descrise de mulți ca fiind de domeniul science fiction-ului, includ tehnologii precum transferul conștiinței umane într-un mediu digital și regenerarea țesuturilor umane.

Un dictator care trăiește veșnic, capabil să conducă pentru totdeauna, este un scenariu distopic care, din păcate, nu mai este doar ficțiune, notează experții.

Transferul minții umane într-un suport digital sau corpuri artificiale capabile să găzduiască conștiința unei persoane

De-a lungul ultimilor ani, Rusia a crescut semnificativ investițiile în tehnologiile biomedicale și în cercetările legate de inteligența artificială.

Aceste eforturi sunt parte a unui plan mai amplu al Kremlinului, care implică colaborarea cu experți internaționali și laboratoare de elită.

Un astfel de proiect ar implica transferul minții umane într-un suport digital sau chiar crearea de corpuri artificiale capabile să găzduiască conștiința unei persoane. Ideea nu este nouă, însă costurile uriașe și numeroasele provocări științifice au făcut ca până acum să rămână doar un concept teoretic.

Planurile lui Putin nu au rămas fără ecou pe scena internațională. Analiști și experți în știință și etică au ridicat întrebări cu privire la implicațiile morale și sociale ale unor asemenea inițiative. Un astfel de proiect ar putea schimba fundamental structura socială și politică a lumii.

În plus, există temeri că aceste tehnologii ar putea fi folosite pentru consolidarea regimurilor autoritare.

O tehnologie atât de puternică în mâinile unui dictator ar putea avea consecințe dezastruoase pentru democrație și libertate.

Ce este xenotransplantul

Cercetătorii lucrează la o terapie genică menită să încetinească îmbătrânirea celulelor umane. În același timp, cercetează așa-numitele metode de bioprintare – imprimarea 3D a țesuturilor vii și, pe termen lung, chiar a organelor întregi pentru transplant.

Cea mai controversată procedură este „xenotransplantul”. Aceasta implică dezvoltarea organelor umane în porci miniaturali crescuți special, pentru a fi ulterior transplantați pacienților.

Rinichi de porc modificați genetic au fost deja transplantați la pacienți din SUA.

Cercetătorii care caută „elixirul tinereții”

O echipă de cercetători din Rusia dezvoltă un „elixir al tinereții” pentru a încetini procesul de îmbătrânire al președintelui, a anunțat, în aprilie, ministrul științei și învățământului superior, Denis Sekirinski. Proiectul se desfășoară la Institutul de Biologie a Îmbătrânirii și Medicină și vizează blocarea genei RAGE, responsabilă pentru îmbătrânirea celulară.

Inițiativa a apărut pe fondul speculațiilor tot mai frecvente despre starea de sănătate a președintelui rus Vladimir Putin.

De altfel, liderul de la Kremlin a declarat recent, în cadrul unei conferințe, că oamenii ar putea trăi până la 150 de ani.

În acest context, Rusia a anunțat și un „proiect național de sănătate”, care include obiective precum salvarea a 175.000 de vieți până în 2030 și încercări de combatere a îmbătrânirii.

Totuși, criticii consideră că aceste inițiative sunt mai degrabă o încercare de a amâna inevitabilul, procesul de îmbătrânire al elitei politice ruse.

Termenii-limită impuși cercetătorilor pentru obținerea rezultatelor sunt nerealist de scurți, iar eforturile sunt concentrate pe găsirea unor soluții exclusive pentru liderul rus și cercul său apropiat.

De-a lungul timpului, Rusia a mai investit în proiecte similare, însă fără rezultate notabile.

Vladimir Havinson, „gerontologul personal al lui Putin”, un cercetător care a susținut că poate prelungi viața până la 120 de ani, nu a trăit el însuși mai mult de 80 de ani și a murit în 2024.

În prezent, fiica lui Putin, Maria Voronțova, este implicată în aceste programe medicale controversate.

„Transplantul de cap”

Transplantul de cap pentru a trăi 150 de ani, cum visează Putin, Xi și Kim, este „mai aproape decât credem”, a declarat și Alex Javoronkov, fondatorul Insilico Medicine.

Vladimir Putin este cunoscut pentru obsesia sa față de longevitate. Inamicii săi se tem că acesta își propune să trăiască și să conducă timp de multe decenii înainte de a-i preda domnia fiului său cel mare, Ivan Spirodonov, care are acum doar 11 ani, unul dintre presupușii copii pe care îi are cu fosta campioană olimpică la gimnastă de ritmică Alina Kabaeva.

Liderul viril care se teme să nu-i fie furat ADN-ul

Când merge în străinătate, garda sa de elită are sarcina neplăcută de a colecta excrementele sale într-o geantă specială care este adusă înapoi în Rusia.

De asemenea, se pare că Putin călătorește cu o toaletă portabilă. Fosta reporteră BBC Farida Rustamova a confirmat, pe X: „Sursa mea, o veche cunoștință d-ale lui Putin, mi-a spus că practica de a-și lua toaleta în călătoriile în străinătate există de ani întregi, liderul rus făcând acest lucru încă de la începutul mandatului său”.

O altă anchetă, publicată de centrul rusesc independent Dossier, a dezvăluit că Vladimir Putin are gărzi de corp care nu numai că asigură protecție nonstop, ci și pregătesc călătoriile președintelui, degustă mâncarea și, uneori, chiar fac curat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE