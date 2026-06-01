A început cu băi în extract de coarne de cerb de Altai

Considerat un iubitor de animale, se spune despre Vladimir Putin că a încercat așa-numitele „băi în extract de coarne de cerb”, la mijlocul anilor 2000, la recomandarea fostului său confident, Serghei Șoigu (71 de ani).

Se spune că extractul din coarnele cerbilor Altai are proprietăți de întinerire. Pentru a obține extractul, coarnele animalelor vii sunt tăiate cu fierăstrăul, o practică pe care activiștii pentru drepturile animalelor o critică vehement.

Vladimir Putin își propune să sfideze trecerea timpului. Președintele rus a investit miliarde de ruble în cercetări științifice care vizează prelungirea vieții și chiar atingerea nemuririi.

Programul de cercetare care a „înghițit” deja 26 de miliarde de dolari

A lansat un program de cercetare masiv: echivalentul a aproximativ 26 de miliarde de dolari este investit în dezvoltarea de noi tehnologii pentru combaterea îmbătrânirii.

Oficial, se așteaptă ca acest lucru să salveze 175.000 de vieți până la sfârșitul deceniului. În prezent, bărbații din Rusia au o speranță medie de viață de doar 68 de ani (față de 79-80 de ani în Europa de Vest).

Aceste inițiative, descrise de mulți ca fiind de domeniul science fiction-ului, includ tehnologii precum transferul conștiinței umane într-un mediu digital și regenerarea țesuturilor umane.

Un dictator care trăiește veșnic, capabil să conducă pentru totdeauna, este un scenariu distopic care, din păcate, nu mai este doar ficțiune, notează experții.

Transferul minții umane într-un suport digital sau corpuri artificiale capabile să găzduiască conștiința unei persoane

De-a lungul ultimilor ani, Rusia a crescut semnificativ investițiile în tehnologiile biomedicale și în cercetările legate de inteligența artificială.

Aceste eforturi sunt parte a unui plan mai amplu al Kremlinului, care implică colaborarea cu experți internaționali și laboratoare de elită.

Un astfel de proiect ar implica transferul minții umane într-un suport digital sau chiar crearea de corpuri artificiale capabile să găzduiască conștiința unei persoane. Ideea nu este nouă, însă costurile uriașe și numeroasele provocări științifice au făcut ca până acum să rămână doar un concept teoretic.

Planurile lui Putin nu au rămas fără ecou pe scena internațională. Analiști și experți în știință și etică au ridicat întrebări cu privire la implicațiile morale și sociale ale unor asemenea inițiative. Un astfel de proiect ar putea schimba fundamental structura socială și politică a lumii.

În plus, există temeri că aceste tehnologii ar putea fi folosite pentru consolidarea regimurilor autoritare.

O tehnologie atât de puternică în mâinile unui dictator ar putea avea consecințe dezastruoase pentru democrație și libertate.

Ce este xenotransplantul

Cercetătorii lucrează la o terapie genică menită să încetinească îmbătrânirea celulelor umane. În același timp, cercetează așa-numitele metode de bioprintare – imprimarea 3D a țesuturilor vii și, pe termen lung, chiar a organelor întregi pentru transplant.

Cea mai controversată procedură este „xenotransplantul”. Aceasta implică dezvoltarea organelor umane în porci miniaturali crescuți special, pentru a fi ulterior transplantați pacienților.

Rinichi de porc modificați genetic au fost deja transplantați la pacienți din SUA.

Cercetătorii care caută „elixirul tinereții”

O echipă de cercetători din Rusia dezvoltă un „elixir al tinereții” pentru a încetini procesul de îmbătrânire al președintelui, a anunțat, în aprilie, ministrul științei și învățământului superior, Denis Sekirinski. Proiectul se desfășoară la Institutul de Biologie a Îmbătrânirii și Medicină și vizează blocarea genei RAGE, responsabilă pentru îmbătrânirea celulară.

Inițiativa a apărut pe fondul speculațiilor tot mai frecvente despre starea de sănătate a președintelui rus Vladimir Putin.

De altfel, liderul de la Kremlin a declarat recent, în cadrul unei conferințe, că oamenii ar putea trăi până la 150 de ani.

În acest context, Rusia a anunțat și un „proiect național de sănătate”, care include obiective precum salvarea a 175.000 de vieți până în 2030 și încercări de combatere a îmbătrânirii.

Totuși, criticii consideră că aceste inițiative sunt mai degrabă o încercare de a amâna inevitabilul, procesul de îmbătrânire al elitei politice ruse.

Termenii-limită impuși cercetătorilor pentru obținerea rezultatelor sunt nerealist de scurți, iar eforturile sunt concentrate pe găsirea unor soluții exclusive pentru liderul rus și cercul său apropiat.

De-a lungul timpului, Rusia a mai investit în proiecte similare, însă fără rezultate notabile.

Vladimir Havinson, „gerontologul personal al lui Putin”, un cercetător care a susținut că poate prelungi viața până la 120 de ani, nu a trăit el însuși mai mult de 80 de ani și a murit în 2024.

În prezent, fiica lui Putin, Maria Voronțova, este implicată în aceste programe medicale controversate.

„Transplantul de cap”

Transplantul de cap pentru a trăi 150 de ani, cum visează Putin, Xi și Kim, este „mai aproape decât credem”, a declarat și Alex Javoronkov, fondatorul Insilico Medicine.

Vladimir Putin este cunoscut pentru obsesia sa față de longevitate. Inamicii săi se tem că acesta își propune să trăiască și să conducă timp de multe decenii înainte de a-i preda domnia fiului său cel mare, Ivan Spirodonov, care are acum doar 11 ani, unul dintre presupușii copii pe care îi are cu fosta campioană olimpică la gimnastă de ritmică Alina Kabaeva.

Liderul viril care se teme să nu-i fie furat ADN-ul

Când merge în străinătate, garda sa de elită are sarcina neplăcută de a colecta excrementele sale într-o geantă specială care este adusă înapoi în Rusia.

De asemenea, se pare că Putin călătorește cu o toaletă portabilă. Fosta reporteră BBC Farida Rustamova a confirmat, pe X: „Sursa mea, o veche cunoștință d-ale lui Putin, mi-a spus că practica de a-și lua toaleta în călătoriile în străinătate există de ani întregi, liderul rus făcând acest lucru încă de la începutul mandatului său”.

O altă anchetă, publicată de centrul rusesc independent Dossier, a dezvăluit că Vladimir Putin are gărzi de corp care nu numai că asigură protecție nonstop, ci și pregătesc călătoriile președintelui, degustă mâncarea și, uneori, chiar fac curat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
 1 comentariu
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

dante69 01.06.2026, 08:32

Foarte bine, cineva teabuie sa starpesca pecinginea occidentala in lume.

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
Viva.ro
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
„În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare... Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers” Monica Tatoiu dă de pământ cu Irinel Columbeanu și spune că fostul milionar „merită ce i se întâmplă” acum. Ce a povestit celebra afaceristă
Unica.ro
„În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare... Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers” Monica Tatoiu dă de pământ cu Irinel Columbeanu și spune că fostul milionar „merită ce i se întâmplă” acum. Ce a povestit celebra afaceristă
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
Elle.ro
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
gsp
Momente fabuloase pe scenă: Loredana a căzut în genunchi în fața Nadiei, după un duet antologic la Onești
GSP.RO
Momente fabuloase pe scenă: Loredana a căzut în genunchi în fața Nadiei, după un duet antologic la Onești
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.RO
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
Parteneri
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Avantaje.ro
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Delia, apariție de infarct în costum de baie! Colegii din showbiz au reacționat instant când au văzut
Tvmania.ro
Delia, apariție de infarct în costum de baie! Colegii din showbiz au reacționat instant când au văzut

Alte știri

Mama copilului-erou din Chitila nu a venit la înmormântare. Nici fata salvată de la înec, nici aparținătorii celor transplantați. Nici vreun reprezentant al statului
Reportaj
Știri România 19:24
Mama copilului-erou din Chitila nu a venit la înmormântare. Nici fata salvată de la înec, nici aparținătorii celor transplantați. Nici vreun reprezentant al statului
CNAS propune modificarea regulilor de decontare a tratamentelor la privat pentru bolnavii cronici
Știri România 17:26
CNAS propune modificarea regulilor de decontare a tratamentelor la privat pentru bolnavii cronici
Parteneri
O fată de 15 ani a fost omorâtă după ce a refuzat să se mărite cu un văr. Calvarul prin care a trecut adolescenta
Adevarul.ro
O fată de 15 ani a fost omorâtă după ce a refuzat să se mărite cu un văr. Calvarul prin care a trecut adolescenta
Surpriză totală din partea celor mai bogați patroni din fotbalul românesc. Ce au decis frații Pavăl, proprietarii Dedeman
Fanatik.ro
Surpriză totală din partea celor mai bogați patroni din fotbalul românesc. Ce au decis frații Pavăl, proprietarii Dedeman
Prețurile apartamentelor cresc, iar randamentele imobiliare scad în marile orașe.
Financiarul.ro
Prețurile apartamentelor cresc, iar randamentele imobiliare scad în marile orașe.
Parteneri
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Elle.ro
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Primele imagini cu Mirela Vaida la „Acces Direct”, după ce s-a întors din „Asia Express”. Cum au așteptat-o colegii ei
Stiri Mondene 18:19
Primele imagini cu Mirela Vaida la „Acces Direct”, după ce s-a întors din „Asia Express”. Cum au așteptat-o colegii ei
Care este primul lucru pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineață. „E o chestie de disciplină”
Stiri Mondene 18:00
Care este primul lucru pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineață. „E o chestie de disciplină”
Parteneri
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
TVMania.ro
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
El este adolescentul mort în accidentul din Timiş. Matias Adrian era fotbalist
ObservatorNews.ro
El este adolescentul mort în accidentul din Timiş. Matias Adrian era fotbalist
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Parteneri
Hagi nu se lasă » Doi jucători care au refuzat naționala, pe lista „Regelui” pentru următoarele acțiuni
GSP.ro
Hagi nu se lasă » Doi jucători care au refuzat naționala, pe lista „Regelui” pentru următoarele acțiuni
Așa ceva nu s-a mai întâmplat de 35 de ani! Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva, statistică uluitoare în duelul din „sferturile” Roland Garros
GSP.ro
Așa ceva nu s-a mai întâmplat de 35 de ani! Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva, statistică uluitoare în duelul din „sferturile” Roland Garros
Parteneri
Presa maghiară: România s-ar putea confrunta cu probleme la iarnă. Guvernul cere o amânare de la Bruxelles
Mediafax.ro
Presa maghiară: România s-ar putea confrunta cu probleme la iarnă. Guvernul cere o amânare de la Bruxelles
Ce sunt bacteriile bune și cum le alegi
StirileKanalD.ro
Ce sunt bacteriile bune și cum le alegi
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Promo
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Wowbiz.ro
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Redactia.ro
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale
KanalD.ro
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale

Politic

Motivul pentru care ambasadorul Rusiei nu a fost primit la sediul MAE de Oana Țoiu, deși ministrul de Externe era în clădire
Exclusiv
Politică 31 mai
Motivul pentru care ambasadorul Rusiei nu a fost primit la sediul MAE de Oana Țoiu, deși ministrul de Externe era în clădire
Traian Băsescu a explicat de ce Nicușor Dan nu îl poate numi din nou pe Ilie Bolojan premier: „Nu e în regulă”
Politică 31 mai
Traian Băsescu a explicat de ce Nicușor Dan nu îl poate numi din nou pe Ilie Bolojan premier: „Nu e în regulă”
Parteneri
Cum au luat șefii Citadin bonusuri de sute de mii de lei din bani publici, modificând indicatorii de performanță? Banii nu au fost recuperați: raport al Curții de Conturi
ZiaruldeIasi.ro
Cum au luat șefii Citadin bonusuri de sute de mii de lei din bani publici, modificând indicatorii de performanță? Banii nu au fost recuperați: raport al Curții de Conturi
Universitatea Craiova pregătește primul transfer pentru Champions League! Fundașul croat intrat pe radarul oltenilor
Fanatik.ro
Universitatea Craiova pregătește primul transfer pentru Champions League! Fundașul croat intrat pe radarul oltenilor
Un test revoluționar ar putea scăpa milioane de femei de chimioterapie
Spotmedia.ro
Un test revoluționar ar putea scăpa milioane de femei de chimioterapie