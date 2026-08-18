Un bărbat și o femeie au aterizat pe Aeroportul Otopeni după ce au venit din Luton și au trecut pe culoarul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat.

„Două echipe comune, formate din câte un polițist de frontieră și un lucrător vamal, care acționau în Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Otopeni, au descoperit asupra a doi cetăţeni români aproximativ 36.000 de lire sterline, pe care persoanele nu le declaraseră la intrarea în ţară”, a transmis Poliția de Frontieră.

Incidentul a avut loc pe 14 august 2026, în jurul orei 1.00. Cei doi, un bărbat de 38 de ani și o femeie de 40 de ani, au ajuns în România din Marea Britanie.

După controlul de frontieră, aceștia s-au îndreptat către culoarul verde. Polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au avut însă suspiciuni și au verificat bagajele.

În urma controlului, asupra celor doi a fost găsită suma totală de 35.770 de lire sterline, ascunsă și nedeclarată.

Cei doi au primit și câte o amendă de 3.000 de lei fiecare. Sursa Foto: Poliția de Frontieră

Banii depășeau plafonul legal de 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută, iar suma trebuia declarată la intrarea în țară.

Întreaga sumă a fost reținută, iar cei doi români au fost sancționați contravențional.

Fiecare dintre ei a primit o amendă de 3.000 de lei, potrivit Poliției de Frontieră.

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