Cei doi bărbați, în vârstă de 22, respectiv 28 de ani, sunt suspectați de pregătirea dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova. Intrați vineri pe teritoriul Republicii Moldova cu pașapoarte eliberate de Finlanda, cei doi au fost reținuți câteva ore mai târziu la Chișinău în timp ce lipeau afișe cu imaginea președintei Maia Sandu și a mitropolitului Basarabiei.

Potrivit forțelor de ordine din Rep. Moldova, suspecții „au participat la taberele de instruiri privind dezordinile în masă, organizate în Serbia și Bosnia şi Herţegovina în perioada precedentului scrutin electoral şi referendum, despre care anterior a comunicat Poliţia Naţională şi Serviciul de Informaţii şi Securitate”.

Unul dintre ei a recunoscut faptul că a participat la tabere de provocare de tulburări în Republica Moldova și a identificat și alte persoane instruite împreună cu el în astfel de acțiuni. Una dintre persoanele identificate este dat în căutare de Poliția Rep. Moldova.

„Instituţiile de drept examinează versiunea că scopul aflǎrii acestora pe teritoriul ţǎrii noastre este pentru a fi implicaţi activ în perturbarea procesului electoral”, a mai transmis Poliția Rep. Moldova.

Purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei Rep. Moldova, Igor Zaharov, a publicat un mesaj prin care atenţionează oamenii că afişele apărute pe străzile din Chișinău fac „parte dintr-o tentativă clară de manipulare a opiniei publice”. Potrivit oficialului moldovean, imaginile sunt „abuzive şi false”.

„Președinta Maia Sandu a avertizat recent că instrumentalizarea religiei este una dintre metodele pe care Kremlinul le va folosi pentru a crea diviziuni în societate. Să fim vigilenți și să nu cădem în capcanele acestor provocări, care vor deveni tot mai frecvente în perioada următoare”, a subliniat Igor Zaharov.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat recent că Rusia intenționează să influențeze rezultatul alegerilor parlamentare din toamnă din Republica Moldova prin destabilizare, campanii de dezinformare, finanțare clandestină și organizarea de proteste plătite.

