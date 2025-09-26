Moment tensionat la bordul Marine One

Cei doi soți au fost surprinși stând față în față, în timp ce discutau aprins. Melania, în vârstă de 55 de ani, a fost văzută scuturând din cap și gesticulând către Donald Trump, liderul de la Casa Albă. La un moment dat, acesta a ridicat degetul spre ea, părând să o întrerupă.

După discuția din elicopter, cuplul prezidențial a coborât pe peluza sudică a Casei Albe ținându-se de mână, iar Donald Trump a salutat jurnaliștii care îi așteptau.

Probleme încă de la intrarea în clădirea ONU

Vizita la New York nu a fost lipsită de incidente. Înainte de discursul lui Donald Trump, cei doi au rămas blocați pe o scară rulantă care s-a oprit brusc. Conservatorii americani au numit momentul „sabotaj”, iar Jesse Watters de la Fox News a mers chiar mai departe, afirmând că „ONU ar trebui distrus pentru a nu-l mai face pe președinte să arate rău”.

This is insane…



As Trump arrived to the UN, the escalator stopped working the moment he stepped on it.



Then the teleprompter stopped working the moment he got up to the podium to speak. pic.twitter.com/XBTgfr6zJ8 — Geiger Capital (@Geiger_Capital) September 23, 2025

Un purtător de cuvânt al ONU a explicat însă că problema a apărut din cauza unui videograf din delegația americană, care a apăsat din greșeală butonul de oprire al scării rulante.

Teleprompter stricat și atacuri dure la adresa ONU

Incidentul cu scara rulantă a fost urmat de un alt moment jenant: teleprompterul președintelui s-a blocat chiar înaintea discursului său în fața liderilor mondiali. Trump a făcut o pauză de aproape 15 secunde și a glumit: „Pot spune doar că cel care se ocupă de teleprompter e în mare belea.”

Hope President Trump is 100% thinking about pulling the United States out of the UN after today. The Secret Service shouldve canceled after the escalator “ joke “ became real. Ukraines Zelensky thinks his position on Russia “ has changed.” Wonder if Ryan Routh was his friend. pic.twitter.com/iqAGBbjbAu — Sputnik🛰️ (@VasBroughtToX) September 24, 2025

Discursul a atras atenția nu doar prin aceste momente tehnice, ci și prin conținutul său. Trump a atacat frontal ideea de imigrație și i-a criticat pe liderii europeni.

„Trebuie să punem capăt experimentului eșuat al granițelor deschise. Țările voastre se duc de râpă”, a spus el. „Voi vreți să fiți politicoși și corecți politic, dar vă distrugeți moștenirea”, a spus Trump.

Despre ONU, președintele a fost la fel de tăios: „Care este rostul Națiunilor Unite? Nu faceți nimic pentru a opri războaiele, decât să scrieți o scrisoare patetică sau două. Cuvintele goale nu rezolvă conflicte. Tot ce am primit de la ONU a fost o scară rulantă stricată și un teleprompter defect.”

Donald Trump a cerut miercuri declanșarea unei anchete în legătură cu ceea ce a numit „triplu sabotaj”, după ce o scară rulantă, teleprompterul și sistemul audio au cedat în timp ce se adresa Națiunilor Unite.



