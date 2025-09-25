ONU a afirmat că incidentele petrecute marți, la sediul din New York, au fost accidentale, punând parțial vina pe echipa Casei Albe.

Donald Trump a cerut o anchetă imediată

Într-o postare lungă și furioasă pe rețelele sociale, Trump a descris întâmplările drept „foarte sinistre”, a cerut arestări și a precizat că Serviciul Secret investighează situația.

„Nu a fost o coincidență, a fost un triplu sabotaj la ONU. Ar trebui să le fie rușine”, a scris Donald Trump pe Truth Social, anunțând că trimite o scrisoare Secretarului General pentru a solicita o anchetă imediată.

Imagini difuzate marți l-au surprins pe liderul american, în vârstă de 79 de ani, alături de soția sa Melania, în timp ce scara rulantă pe care urcau s-a blocat brusc, obligându-i să continue pe jos.

La scurt timp, Trump a constatat că teleprompterul său nu funcționează, iar mai târziu a acuzat ONU că sistemul audio din sală fusese „complet oprit”.

Deși în momentul incidentului a glumit pe seama scării rulante, a doua zi tonul său a fost mult mai sever: „O adevărată rușine a avut loc ieri la ONU. Nu unul, nu două, ci trei evenimente extrem de sinistre!”, a declarat Donald Trump, adăugând că oprirea bruscă a scării ar fi putut provoca un accident grav.

Trump a mai spus că teleprompterul a rămas „negru ca gheața” timp de 15 minute și că situația cu sunetul a compromis debutul discursului său. El a cerut păstrarea înregistrărilor de securitate și a confirmat implicarea Serviciilor Secrete.

ONU se disculpă

Purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric, a explicat că un membru al delegației americane ar fi putut declanșa din greșeală funcția de siguranță a scării rulante.

În privința teleprompterului, acesta a precizat că aparatul este gestionat exclusiv de Casa Albă. Un oficial ONU a adăugat, sub protecția anonimatului, că sistemul audio este conceput pentru a reda traduceri simultane în șase limbi prin intermediul căștilor.

Mike Waltz, noul ambasador al SUA la ONU, a anunțat pe X că a cerut „rezultatele complete” ale investigației privind scara rulantă și „o explicație detaliată” referitoare la defecțiunea teleprompterului, împreună cu măsuri de prevenție.

„Statele Unite nu vor tolera amenințări la adresa securității și demnității lor în cadrul forumurilor internaționale. Așteptăm cooperare și acțiuni ferme”, a subliniat Mike Waltz.

