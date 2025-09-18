Cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite a susținut din nou că Vladimir Putin nu ar fi ordonat invazia din Ucraina dacă el ar fi câștigat alegerile prezidențiale din 2020 în fața lui Joe Biden și ar fi rămas la Casa Albă.

Cu toate acestea, Trump a spus că se simte obligat să oprească invazia rusă din Ucraina și că a crezut inițial că va fi „cel mai ușor război de rezolvat”. Insistențele președintelui american de a opri războiul din Ucraina s-au lovit însă de refuzurile liderului de la Kremlin.

„Cel pe care l-am considerat cel mai ușor (război de încheiat – n.r.) ar fi fost datorită relației mele cu președintele Putin. (…) M-a dezamăgit. M-a dezamăgit foarte tare”, a spus Trump în timpul conferinței de presă cu Starmer.

Încă din timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale desfășurate în toamna anului trecut în Statele Unite, Donald Trump a susținut că el ar putea pune capăt războiului din Ucraina „în 24 de ore”. Ulterior, președintele american a pretins că nu a vorbit în serios, ci doar a fost sarcastic.

Kremlinul a făcut declarații măgulitoare față de eforturile de mediere depuse de Donald Trump, dar a respins orice solicitare concretă care să ducă la oprirea războiului și a insistat să se țină cont doar de interesele sale, care ar însemna, deocamdată, ridicarea sancțiunilor, capitularea Ucrainei și retragerea NATO până la aliniamentul din 1997, adică din toate statele care au făcut parte pe vremea Războiului Rece din blocul sovietic. Între timp, Kremlinul a transmis că ia „pauză” de la negocierile cu Ucraina.