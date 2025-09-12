„Canalele de comunicare există, sunt bine stabilite. Negociatorii noştri au posibilitatea de a comunica prin aceste canale, dar, pentru moment, putem vorbi mai degrabă de o pauză”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Cele două întâlniri ruso-ucrainene care au avut loc în mai și iunie la Istanbul nu au dus la progrese reale, cu excepţia unui acord pentru schimburi de prizonieri de război.

Preşedintele american Donald Trump, care şi-a asumat rolul de mediator între Moscova şi Kiev, a insistat pentru o încheiere rapidă a războiului, dar poziţiile celor două părţi par deocamdată ireconciliabile.

Rusia cere demilitarizarea şi capitularea Ucrainei, precum şi cedarea a cinci regiuni ucrainene, deși patru dintre ele nu le ocupă în totalitate. Kremlinul insistă să obțină mai ales zona ucraineană fortificată din Donețk, de unde ar avea posibilitatea să atace mai ușor restul Ucrainei.

Ucraina consideră aceste condiţii inacceptabile şi solicită garanţii de securitate din partea aliaţilor săi, deoarece este convinsă că Rusia ar ataca-o din nou chiar şi în cazul unui acord de pace, notează AFP.

Liderul rus Vladimir Putin este acuzat că nu a negociat în mod serios. Ori el a răspuns în mod deliberat cu atacuri aeriene masive asupra orașelor ucrainene de fiecare dată când Statele Unite și alți aliați ai conducerii de la Kiev au crescut presiunile asupra regimului de la Moscova pentru găsirea unui acord de pace. Liderul rus încearcă astfel să transmită Occidentului că nu va reuși să pună capăt războiului și să distragă atenția de la slăbiciunile armatei sale pe linia frontului, după cum spun analiști citați de The New York Times.

