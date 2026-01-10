Un jurnalist i-a reamintit liderului de la Casa Albă o parte din declarația făcută de președintele ucrainean Volodimir Zelenski după capturarea și înlăturarea de la putere a lui Nicolas Maduro: „Dacă este posibil să fie tratați astfel dictatorii, atunci Statele Unite știu ce au de făcut în continuare”.

Întrebat dacă va proceda la fel cu Putin, Trump a repetat același discurs ambiguu între a lăuda relația cu liderul rus și a se declara dezamăgit de el. „Nu cred că va fi necesar. Întotdeauna am avut o relație excelentă. Sunt foarte dezamăgit. Am rezolvat opt ​​războaie”, a răspuns președintele american în timpul unei reuniuni cu directorii companiilor de petrol și gaze.

Trump a reiterat că Rusia suferă pierderi grele pe câmpul de luptă și se confruntă cu o economie aflată „într-o stare gravă”. „Nu știu dacă știți că 31.000 de oameni au murit în război în ultima lună, mulți dintre ei soldați ruși. Iar economia rusă este într-o stare gravă. Cred că în cele din urmă vom readuce lucrurile pe făgașul cel bun, deși e păcat că nu am făcut-o mai devreme”, a declarat liderul republican de la Casa Albă.

Pus sub acuzare în Statele Unite pentru narcoterorism, Nicolas Maduro a fost capturat în cursul unei operațiuni speciale efectuate sâmbătă, 3 ianuarie. Fostul lider venezuelean și soția sa Cilia Flores au fost aduși deja în fața unei instanțe federale americane.

Regimul de la Moscova a protestat vehement după înlăturarea de la putere a lui Nicolas Maduro, un fost aliat al lui Vladimir Putin. Conducerea de la Kiev a salutat în schimb operațiunea americană.

Pe de altă parte, Donald Trump le-a transmis directorilor companiilor americane de petrol și gaze că vor avea „siguranță deplină” în cazul reîntoarcerii în Venezuela, dar le-a pus condiția să negocieze direct cu administrația sa, nu cu guvernul țării sud-americane.