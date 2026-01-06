Capturați sâmbătă în urma unei operațiuni a forțelor speciale americane, Nicolas Maduro și soția sa au fost aduși luni, la ora locală 12.00, în fața judecătorului federal Alvin K. Hellerstein. Cei doi soți au pledat nevinovați la capetele de acuzare reținute împotriva lor, în special pentru narcoterorism.

Nicolas Maduro se consideră un „prizonier de război”

În cursul audierii, Maduro a pretins că rămâne președintele legitim al Venezuelei și s-a descris ca fiind un „prizonier de război” care a fost „răpit”. Avocatul său, Barry Pollack, a informat instanța că nu va solicita deocamdată eliberarea pe cauțiune, deși a lăsat deschisă posibilitatea de a face acest lucru în viitor.

De cealaltă parte, echipa de apărare a Ciliei Flores a susținut că autointitulata primă-doamnă a Venezuelei a suferit „răni semnificative în timpul arestării”, dar nu a oferit mai multe detalii.

Schițele publicate de instanță îi arată pe Maduro și Flores în sala de judecată, vizibil serioși, flancați de avocații lor sub supravegherea atentă a judecătorului Hellerstein. Aceste imagini, făcute de artiștii curții, reprezintă singura înregistrare vizuală permisă în sala de judecată a unei instanțe federale din Statele Unite.

Următoarea audiere a fost programată pentru 17 martie.

Ordinul semnat de Nicolas Maduro înainte de a fi capturat

Pe de altă parte, potrivit El Nacional, Guvernul venezuelean a decretat luni stare de urgență externă în baza unui ordin semnat de Nicolas Maduro cu câteva săptămâni înainte de a fi capturat. Această măsură acordă președinției puteri extraordinare și autorizează forțele de securitate să aresteze pe oricine este implicat în promovarea sau sprijinirea „atacului armat” al Statelor Unite pe teritoriul venezuelean.

În paralel, vicepreședinta și ministra petrolului Delcy Rodriguez a fost învestită în funcția de președinte interimară a țării de către fratele ei, Jorge Rodriguez, care este șeful Adunării Naționale.

Jurnaliști arestați în Venezuela

Tot luni, cel puțin șapte jurnaliști, atât locali, cât și străini, au fost reținuți în Venezuela în timp ce relatau despre deschiderea noii sesiuni legislative a Adunării Naționale. Conform Sindicatului Național al Lucrătorilor din Presă (SNTP), reținerile au avut loc în apropierea Palatului Legislativ Federal, iar trei dintre jurnaliștii arestați au fost eliberați câteva ore mai târziu.

Organizațiile pentru drepturile omului au denunțat un nou atac la adresa libertății presei și a dreptului la informare.

Societatea civilă este îngrijorată de noul ordin, ale cărui formulări vagi lasă loc interpretărilor și riscă să permită noi acțiuni împotriva celor care critică regimul de la Caracas.

Arestarea jurnaliștilor este văzută ca o aplicare extinsă – și îngrijorătoare – a ordinului guvernamental. Linia dintre securitatea națională și reprimarea libertății de exprimare apare, încă o dată, periculos de neclară în contextul venezuelean, notează El Nacional.

