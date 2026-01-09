La începutul reuniunii, președintele american a declarat că discuțiile vizează modul în care marile firme din SUA pot contribui la refacerea rapidă a industriei petroliere venezuelene, aflată în colaps, și la producerea a milioane de barili de petrol în beneficiul Statelor Unite, al poporului venezuelean și al pieței globale.

Companiile petroliere vor colabora direct cu guvernul american

Donald Trump a subliniat că aceste companii vor colabora exclusiv cu guvernul american, nu direct cu autoritățile de la Caracas. „Negociați direct cu noi, nu veți avea nicio relație cu Venezuela. Nu vrem să faceți afaceri cu Venezuela”, a insistat liderul de la Casa Albă, reiterând promisiunea de securitate deplină.

Declarațiile vin la o săptămână după operațiunea militară americană care a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro la Caracas.

Președintele SUA a mai afirmat că Washingtonul va decide ce companii vor primi dreptul de a exploata petrolul venezuelean și a estimat că marile grupuri petroliere sunt dispuse să investească „cel puțin 100 de miliarde de dolari” în această țară.

La întâlnire au participat, printre alții, vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și ministrul Energiei, Chris Wright.

Potrivit Casei Albe, la reuniune au fost reprezentate companiile Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Continental Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy și Hilcorp.

În prezent, doar Chevron deține o licență de operare în Venezuela. Celelalte două mari grupuri americane de pe listă, ExxonMobil și ConocoPhillips, au părăsit țara în 2007, refuzând condițiile impuse de fostul președinte Hugo Chavez, care cerea statului să devină acționar majoritar în toate companiile din sector.

Cele mai mari rezerve de petrol din lume

Venezuela deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, peste 300 de miliarde de barili, potrivit OPEC, devansând Arabia Saudită și Iranul.

Cu toate acestea, producția este scăzută, limitată la aproximativ un milion de barili pe zi, din cauza deceniilor de subinvestiții care au lăsat infrastructura petrolieră într-o stare avansată de degradare.

Pentru Donald Trump, acest potențial reprezintă o oportunitate majoră de a crește oferta globală și de a reduce prețul petrolului, unul dintre obiectivele sale economice.

Atragerea de investitori este dificilă

Totuși, atragerea investițiilor marilor companii este dificilă, având în vedere instabilitatea politică, problemele de securitate și costurile uriașe necesare pentru modernizarea capacităților de producție.

Marți, Trump a anunțat că „autoritățile interimare din Venezuela” vor transfera Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol sancționat, de calitate superioară, echivalentul producției pe aproximativ două luni.

Ministrul Energiei a apreciat că, în condiții favorabile, producția ar putea crește cu câteva sute de mii de barili pe zi pe termen scurt și mediu.

SUA au impus un embargo petrolier asupra Venezuelei în timpul primului mandat al lui Donald Trump, pentru a slăbi economic regimul de la Caracas.

După revenirea sa la Casa Albă anul trecut, liderul republican a anulat majoritatea licențelor care permiteau companiilor petroliere și de gaze să opereze în Venezuela, păstrând doar excepția Chevron.

Condiții pentru revenirea companiilor americane

Washingtonul se declară acum dispus să ridice sancțiunile „în mod selectiv”, pentru a facilita comercializarea petrolului venezuelean pe piața internațională.

Ministrul Chris Wright a declarat miercuri că, pe termen lung, vor fi create condiții pentru revenirea companiilor americane care au activat anterior în Venezuela, dar și pentru intrarea altora noi.

El a recunoscut însă că revenirea la nivelurile istorice de producție va necesita zeci de miliarde de dolari și mult timp, promițând sprijinul administrației americane.

Petrolul venezuelean este mult mai vâscos decât cel extras în Statele Unite, ceea ce îl face mai costisitor, poluant și dificil de rafinat.

Departamentul american al Energiei intenționează să trimită petrol ușor pentru a fi amestecat cu cel venezuelean, în vederea optimizării procesului, și ia în calcul autorizarea trimiterii de echipamente și specialiști pentru modernizarea infrastructurii petroliere.

