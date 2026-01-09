La începutul reuniunii, președintele american a declarat că discuțiile vizează modul în care marile firme din SUA pot contribui la refacerea rapidă a industriei petroliere venezuelene, aflată în colaps, și la producerea a milioane de barili de petrol în beneficiul Statelor Unite, al poporului venezuelean și al pieței globale.

Companiile petroliere vor colabora direct cu guvernul american

Donald Trump a subliniat că aceste companii vor colabora exclusiv cu guvernul american, nu direct cu autoritățile de la Caracas. „Negociați direct cu noi, nu veți avea nicio relație cu Venezuela. Nu vrem să faceți afaceri cu Venezuela”, a insistat liderul de la Casa Albă, reiterând promisiunea de securitate deplină.

Declarațiile vin la o săptămână după operațiunea militară americană care a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro la Caracas.

Președintele SUA a mai afirmat că Washingtonul va decide ce companii vor primi dreptul de a exploata petrolul venezuelean și a estimat că marile grupuri petroliere sunt dispuse să investească „cel puțin 100 de miliarde de dolari” în această țară.

La întâlnire au participat, printre alții, vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și ministrul Energiei, Chris Wright.

Potrivit Casei Albe, la reuniune au fost reprezentate companiile Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Continental Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy și Hilcorp.

În prezent, doar Chevron deține o licență de operare în Venezuela. Celelalte două mari grupuri americane de pe listă, ExxonMobil și ConocoPhillips, au părăsit țara în 2007, refuzând condițiile impuse de fostul președinte Hugo Chavez, care cerea statului să devină acționar majoritar în toate companiile din sector.

Cele mai mari rezerve de petrol din lume

Venezuela deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, peste 300 de miliarde de barili, potrivit OPEC, devansând Arabia Saudită și Iranul.

Cu toate acestea, producția este scăzută, limitată la aproximativ un milion de barili pe zi, din cauza deceniilor de subinvestiții care au lăsat infrastructura petrolieră într-o stare avansată de degradare.

Pentru Donald Trump, acest potențial reprezintă o oportunitate majoră de a crește oferta globală și de a reduce prețul petrolului, unul dintre obiectivele sale economice.

Atragerea de investitori este dificilă

Totuși, atragerea investițiilor marilor companii este dificilă, având în vedere instabilitatea politică, problemele de securitate și costurile uriașe necesare pentru modernizarea capacităților de producție.

Marți, Trump a anunțat că „autoritățile interimare din Venezuela” vor transfera Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol sancționat, de calitate superioară, echivalentul producției pe aproximativ două luni.

Ministrul Energiei a apreciat că, în condiții favorabile, producția ar putea crește cu câteva sute de mii de barili pe zi pe termen scurt și mediu.

SUA au impus un embargo petrolier asupra Venezuelei în timpul primului mandat al lui Donald Trump, pentru a slăbi economic regimul de la Caracas.

După revenirea sa la Casa Albă anul trecut, liderul republican a anulat majoritatea licențelor care permiteau companiilor petroliere și de gaze să opereze în Venezuela, păstrând doar excepția Chevron.

Condiții pentru revenirea companiilor americane

Washingtonul se declară acum dispus să ridice sancțiunile „în mod selectiv”, pentru a facilita comercializarea petrolului venezuelean pe piața internațională.

Ministrul Chris Wright a declarat miercuri că, pe termen lung, vor fi create condiții pentru revenirea companiilor americane care au activat anterior în Venezuela, dar și pentru intrarea altora noi.

El a recunoscut însă că revenirea la nivelurile istorice de producție va necesita zeci de miliarde de dolari și mult timp, promițând sprijinul administrației americane.

Petrolul venezuelean este mult mai vâscos decât cel extras în Statele Unite, ceea ce îl face mai costisitor, poluant și dificil de rafinat.

Departamentul american al Energiei intenționează să trimită petrol ușor pentru a fi amestecat cu cel venezuelean, în vederea optimizării procesului, și ia în calcul autorizarea trimiterii de echipamente și specialiști pentru modernizarea infrastructurii petroliere.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Armata elvețiană a lămurit escortarea avionului Spartan în care era Nicușor Dan de către două avioane F-18
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
Viva.ro
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Unica.ro
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Elle.ro
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
gsp
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
GSP.RO
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Avantaje.ro
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Florin Barbu îl acuză pe Ilie Bolojan pentru acordul UE-Mercosur și prevede falimentul fermierilor români
Știri România 22:04
Florin Barbu îl acuză pe Ilie Bolojan pentru acordul UE-Mercosur și prevede falimentul fermierilor români
Radu Miruță, despre acordul UE-Mercosur: „Când guvernul era PSD, Mercosur era bun”. Fermierii români, abia amintiți
Știri România 20:55
Radu Miruță, despre acordul UE-Mercosur: „Când guvernul era PSD, Mercosur era bun”. Fermierii români, abia amintiți
Parteneri
Impozit cât două salarii medii pentru un apartament minuscul. Explicațiile unui specialist
Adevarul.ro
Impozit cât două salarii medii pentru un apartament minuscul. Explicațiile unui specialist
Sportivul celebru care a fost acuzat de violență domestică! Fosta iubită a publicat imagini cu vânătăile și rănile suferite
Fanatik.ro
Sportivul celebru care a fost acuzat de violență domestică! Fosta iubită a publicat imagini cu vânătăile și rănile suferite
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Parteneri
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Elle.ro
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Monden

Soțul și fiul lui Brigitte Bardot, bătălie pe averea pe care actrița a lăsat-o în testament fundației sale pentru animale
Stiri Mondene 20:02
Soțul și fiul lui Brigitte Bardot, bătălie pe averea pe care actrița a lăsat-o în testament fundației sale pentru animale
Laura Cosoi a ajuns la spitalul din Thailanda, la câteva zile după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. „Doamne-ajută!”
Stiri Mondene 17:52
Laura Cosoi a ajuns la spitalul din Thailanda, la câteva zile după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. „Doamne-ajută!”
Parteneri
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
TVMania.ro
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Reacția unui român ajuns pe Muntele Athos, în plin sezon rece: "Ne-au pus să ne descălţăm şi să luăm papuci"
ObservatorNews.ro
Reacția unui român ajuns pe Muntele Athos, în plin sezon rece: "Ne-au pus să ne descălţăm şi să luăm papuci"
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
Fostul fotbalist legitimat la FCSB se iubește cu Elena, solista trupei Mandinga » Primele imagini împreună
GSP.ro
Fostul fotbalist legitimat la FCSB se iubește cu Elena, solista trupei Mandinga » Primele imagini împreună
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
GSP.ro
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
Parteneri
A fost arestat cel mai periculos chinez din „imperiul mafiei cibernetice”. Avea centre de muncă forțată unde-și derula escrocheriile
Mediafax.ro
A fost arestat cel mai periculos chinez din „imperiul mafiei cibernetice”. Avea centre de muncă forțată unde-și derula escrocheriile
El este polițistul care l-a ucis pe Sergiu, moldoveanul găsit pe un câmp din Italia. Ucigașul l-a privit în ochi și l-a împușcat în cap, după care a fugit din țară
StirileKanalD.ro
El este polițistul care l-a ucis pe Sergiu, moldoveanul găsit pe un câmp din Italia. Ucigașul l-a privit în ochi și l-a împușcat în cap, după care a fugit din țară
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Mai multe persoane, printre care și copii, au rămas blocate cu mașina în zăpadă, ore bune. A fost nevoie de intervenția pompierilor
KanalD.ro
Mai multe persoane, printre care și copii, au rămas blocate cu mașina în zăpadă, ore bune. A fost nevoie de intervenția pompierilor

Politic

Guvernul Bolojan va lua banii din taxele și impozitele plătite de români, nu primăriile, dezvăluie Olguța Vasilescu
Politică 23:35
Guvernul Bolojan va lua banii din taxele și impozitele plătite de români, nu primăriile, dezvăluie Olguța Vasilescu
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Politică 19:19
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Dan Șucu, comunicat dur la o zi după ce Stanciu a ratat penalty în minutul 90+9. A fost trasă o linie cât se poate de clară
Fanatik.ro
Dan Șucu, comunicat dur la o zi după ce Stanciu a ratat penalty în minutul 90+9. A fost trasă o linie cât se poate de clară
Universitatea franceză unde se formează spionii
Spotmedia.ro
Universitatea franceză unde se formează spionii