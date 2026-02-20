„Trădat” de judecătorii conservatori numiți chiar de el

Donald Trump i-a criticat dur pe judecătorii Amy Coney Barrett și Neil Gorsuch, pe care i-a numit în timpul primului său mandat, după ce aceștia au votat împotriva sa în cazul legat de tarifele comerciale. Trump a declarat în cadrul unei conferințe de presă: „Cred că decizia lor a fost groaznică. Este o rușine pentru familiile lor, dacă vreți să știți adevărul”, a declarat Trump într-o conferință de presă.

Decizia Curții Supreme a anulat tarifele impuse anterior prin International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), considerate ilegale.

Amy Coney Barrett a fost numită la Curtea Supremă de Donald Trump în primul său mandat, Foto: EPA-EFE/Erin Schaff / POOL

Strategia lui Trump de a impune noi taxe vamale de 10%

Administrația Trump intenționează să le înlocuiască cu taxe noi de 10%, bazate pe Secțiunea 122 din Legea Comerțului din 1974, care permite președintelui să aplice taxe de până la 15% timp de 150 de zile fără aprobarea Congresului.

Potrivit unei analize realizate de Erica York de la Tax Foundation, noile tarife de 10% ar putea înlocui 56% din veniturile generate anterior de IEEPA în 150 de zile, iar dacă ar fi aplicate fără excepții, ar putea aduce chiar mai multe venituri, potrivit BBC.

Mii de companii au obținut o victorie importantă vineri, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele de urgență impuse de administrația Trump, care au afectat profund comerțul global. Decizia stabilește că președintele Donald Trump nu avea dreptul legal să folosească legea din 1977 privind Puterile Economice de Urgență Internațională pentru a impune tarife extinse asupra importurilor.

Alte modalități legale prin care Trump poate restaura aceste taxe vamale

În ciuda deciziei Curții Supreme care îi limitează utilizarea puterilor de urgență (IEEPA), președintele Trump păstrează un arsenal legislativ diversificat pentru a-și continua politica tarifară. Printre pârghiile principale se numără Secțiunea 232, care permite taxarea importurilor din motive de securitate națională – metodă deja aplicată pentru oțel și cupru – și Secțiunea 301, utilizată frecvent împotriva Chinei pentru a sancționa practicile comerciale neloiale. Deși aceste rute necesită investigații prealabile din partea Departamentului de Comerț, ele oferă o bază legală solidă pentru menținerea presiunii în războiul comercial.

În plus, prin Secțiunea 338, administrația poate răspunde prin taxe vamale țărilor care „discrimină în mod unic” Statele Unite, oferind astfel un mecanism de contraatac în cazul în care partenerii comerciali decid să riposteze.

Astfel, autoritatea prezidențială rămâne în mare parte intactă, Jamieson Greer și judecătorul Brett Kavanaugh subliniind că administrația poate găsi rapid căi alternative pentru a taxa importurile.

Impactul asupra economiei mondiale

Peste 1.800 de procese legate de tarife au fost depuse începând din aprilie, comparativ cu mai puțin de 24 de astfel de cazuri în 2024. Printre reclamanți se numără Toyota Group, Costco, Goodyear Tire & Rubber, Alcoa, Kawasaki Motors și EssilorLuxottica.

Potrivit Reuters, această hotărâre ar putea avea efecte de lungă durată asupra economiei globale. Economiștii de la Penn-Wharton Budget Model estimează că peste 175 de miliarde de dolari colectați din aceste tarife ar putea fi returnați.

Kimberly Clausing, profesor de drept fiscal și politică fiscală la Facultatea de Drept a Universității California din Los Angeles (U.C.L.A.), a explicat pentru New York Times ce urmează ca urmare a deciziei Curții Constituționale a SUA de a anula taxele vamale impuse de Trump: „Puterea măsurilor tarifare impuse de președinte este diminuată. Atât guvernele străine, cât și companiile americane se pot aștepta la procese tarifare (oarecum) mai puțin volatile din partea Statelor Unite”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE