Peste 1.800 de procese legate de tarife au fost depuse începând din aprilie, comparativ cu mai puțin de 24 de astfel de cazuri în 2024. Printre reclamanți se numără Toyota Group, Costco, Goodyear Tire & Rubber, Alcoa, Kawasaki Motors și EssilorLuxottica.

Impactul economic global va fi de lungă durată

Potrivit Reuters, această hotărâre ar putea avea efecte de lungă durată asupra economiei globale. Economiștii de la Penn-Wharton Budget Model estimează că peste 175 de miliarde de dolari colectați din aceste tarife ar putea fi returnați.

Companii din diverse sectoare, inclusiv bunuri de consum, auto, manufactură și modă, au fost grav afectate de aceste taxe suplimentare, care au crescut costurile de import și au perturbat lanțurile de aprovizionare globale.

Kimberly Clausing, profesor de drept fiscal și politică fiscală la Facultatea de Drept a Universității California din Los Angeles (U.C.L.A.), a explicat pentru New York Times ce urmează ca urmare a deciziei Curții Constituționale a SUA de a anula taxele vamale impuse de Trump: „Puterea măsurilor tarifare impuse de președinte este diminuată. Atât guvernele străine, cât și companiile americane se pot aștepta la procese tarifare (oarecum) mai puțin volatile din partea Statelor Unite”.

Rambursarea banilor din taxele încasate ar putea dura luni sau ani

Avocații avertizează că procesul de rambursare ar putea dura luni sau chiar ani. „Companiile se confruntă cu dificultăți în colectarea datelor detaliate despre importuri pentru a calcula tarifele plătite sub diverse regimuri”, a declarat Nabeel Yousef, partener la firma de avocatură Freshfields. „Chiar și firmele multinaționale pot avea date incomplete.”

Potrivit unui raport al Federal Reserve Bank of New York, 90% din tarifele impuse de Trump au fost suportate de consumatorii și companiile americane. În noiembrie, rata efectivă a tarifelor SUA a fost de 11,7%, față de o medie de 2,7% în perioada 2022-2024, conform Yale Budget Lab.

Tarifele ar putea să nu dispară, ci doar să se găsească o altă formă legală de aplicare

Consumatorii și întreprinderile americane se vor confrunta probabil cu o incertitudine mai mare, întrucât administrația a indicat deja că intenționează să utilizeze alte autorități pentru a aplica tarife similare. „Aceasta înseamnă că tarifele lui Trump vor continua să greveze economia americană, chiar dacă instrumentele alternative nu sunt la fel de agile sau de ample ca tarifele IEEPA.”

După audierea Curții Supreme din noiembrie, atitudinea companiilor față de contestarea tarifelor s-a schimbat. Ted Murphy, colider al practicii globale de arbitraj și comerț la Sidley Austin, a explicat: „Tarifele nu dispar. Vor fi doar aplicate sub o altă bază legală.” Sectorul auto continuă să fie afectat de tarife ridicate, cum ar fi cele de 25% pentru vehiculele importate din Mexic și Canada, impuse pe baza securității naționale.

Cum ar putea fi recuperați banii din taxele vamale declarate ilegale

Unele companii americane au început să-și vândă drepturile de rambursare unor investitori externi, primind plăți anticipate de 25-30 de cenți pe dolar, conform Reuters. Firma de logistică DHL a anunțat că va folosi tehnologia sa pentru a ajuta clienții să obțină rambursările „accurate și eficiente”.

Totuși, nu este clar dacă prețurile vor scădea, reducând povara pentru consumatorii americani. „Cu siguranță, vom depune cerere de rambursare, cum cred că ar face orice importator. Totuși, mă îndoiesc că prețurile vor scădea. Asta se întâmplă rar”, a spus Jason Cheung, CEO al producătorului de jucării Huntar Co.

