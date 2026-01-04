Președintele Donald Trump a afirmat din nou că Statele Unite „au nevoie” de Groenlanda, spunând că insula arctică este esențială pentru apărarea SUA, în timpul unui interviu telefonic publicat astăzi de The Atlantic, anunță Arctic Today.

În interviu, Trump a descris Groenlanda, un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei și un aliat NATO, ca fiind vulnerabilă din punct de vedere strategic, susținând fără a oferi dovezi că este „înconjurată de nave rusești și chinezești”. El a spus că Statele Unite au „absolut” nevoie de Groenlanda, un limbaj care repetă și întărește apelurile sale anterioare pentru controlul insulei de către SUA.

Întrebat dacă recenta operațiune militară americană din Venezuela a semnalat o dorință de a folosi forța în altă parte, inclusiv în Groenlanda, Trump a refuzat să stabilească o legătură directă, dar nu a exclus-o. „Va trebui să o vadă ei înșiși”, a spus el, adăugând: „Avem nevoie de Groenlanda, absolut. Avem nevoie de ea pentru apărare.”

Remarcile vin la o zi după ce Katie Miller, soția consilierului principal al lui Trump, Stephen Miller, a postat o imagine pe X în care sugerează că SUA va anexa „în curând” Groenlanda.

Trump a refuzat anterior să excludă o acțiune militară de anexare a Groenlandei, declarând în luna mai că „nu voi spune că nu o voi face, dar nu exclud nimic…Avem nevoie urgentă de Groenlanda”, potrivit The Guardian.

