Postarea controversată făcută de soția consilierului lui Trump

În timp ce arestarea lui Maduro provoacă valuri de șoc în toată lumea, diplomații se tem de repercusiunile asupra altor focare de conflict, cum ar fi Cuba sau Groenlanda.

În plus, Katie Miller, soția lui Stephen Miller, consilierul lui Trump pentru securitate internă și șef adjunct al cabinetului de la Casa Albă, a distribuit pe X harta Groenlandei colorată în culorile steagului american, sugerând că urmează cucerirea acestui teritoriu.

Ea arată conturul Groenlandei în culorile steagului SUA, iar deasupra imaginii este scris cu majuscule „SOON” (în curând n.r.).

Katie Miller a fost o perioadă consilier şi purtător de cuvânt al Comisiei pentru eficienţă guvernamentală (Doge), condusă atunci de Elon Musk, înainte de a fi angajată de miliardar în sectorul privat.

Iar postarea acesteia, vine la câteva zile distanță după ce, președintele Donald Trump a reafirmat, chiar înainte de Crăciun, pretențiile Statelor Unite asupra Groenlandei.

„Avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională. (…) Trebuie să o avem”, a declarat Donald Trump în fața jurnaliștilor, în stațiunea sa de lux Mar-a-Lago din Florida. El a invocat, ca motiv, prezența navelor rusești și chinezești de-a lungul coastei insulei.

Danemarca solicită „respectarea” integrităţii Groenlandei

După postarea făcută de Katie Miller, Danemarca şi Groenlanda au făcut apel, duminică, la „respectarea” integrităţii teritoriale a teritoriului autonom, potrivit AFP.

„Această imagine este lipsită de respect. Relaţiile dintre ţări şi popoare se bazează pe respect şi pe dreptul internaţional, şi nu pe simboluri care ignoră statutul şi drepturile noastre”, a reacţionat premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, pe Facebook.

El a adăugat că „nu există niciun motiv de panică sau îngrijorare”, reamintind că insula arctică „nu este de vânzare şi (viitorul său) nu se decide pe reţelele sociale”.

Și ambasadorul Danemarcei în Statele Unite, Jesper Moller Sorensen, a reacţionat în urma postării controversate.

„Un mic reminder prietenos cu privire la Statele Unite şi Regatul Danemarcei: suntem aliaţi apropiaţi şi trebuie să continuăm să colaborăm ca atare”, a scris el pe X, într-un răspuns la mesajul lui Katie Miller.

„Şi da, ne aşteptăm la respectarea deplină a integrităţii teritoriale a Regatului Danemarcei”, a adăugat el.

