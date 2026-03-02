„Vor fi și alte pierderi”

Trump a vorbit despre eliminarea liderului suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, descriind războiul ca fiind singura cale de a împiedica Iranul să devină un „stat terorist înarmat nuclear”. Președintele SUA a argumentat că această intervenție militară este esențială pentru securitatea generațiilor viitoare.

„Acțiunile noastre sunt corecte și necesare pentru a ne asigura că americanii nu vor trebui să înfrunte un regim terorist radical și sângeros, înarmat cu arme nucleare”, a declarat Trump într-un mesaj video de șase minute postat pe Truth Social. „Aceste amenințări intolerabile nu vor mai continua.”

Înainte de declarația lui Trump, armata americană a anunțat că trei soldați americani au fost uciși și alți cinci răniți în confruntările desfășurate pe front. „Din păcate, vor fi probabil și alte pierderi înainte ca acest conflict să se încheie”, a avertizat președintele. „Vom face tot ce este posibil pentru a preveni acest lucru, dar America va răzbuna morțile lor și va aplica o lovitură devastatoare teroriștilor care au declarat război, practic, civilizației.”

Războiul cu Iran, prezentat ca o „necesitate”

Președintele a prezentat războiul cu Iranul ca o necesitate istorică, indicând ambițiile nucleare ale Teheranului, finanțarea grupărilor teroriste și amenințările la adresa Israelului. „Un Iran dotat cu arme nucleare ar fi o amenințare gravă pentru fiecare american”, a spus Trump.

Trump a calificat moartea Ayatollahului Khamenei, atribuită Israelului, drept cel mai mare succes al campaniei militare de până acum. „Khamenei avea sângele a sute și chiar mii de americani pe mâini și era responsabil pentru uciderea unor oameni nevinovați din întreaga lume”, a declarat președintele.

El a susținut că moartea liderului iranian a fost întâmpinată cu bucurie: „Noaptea trecută, în tot Iranul, vocile oamenilor iranieni s-au făcut auzite în stradă, sărbătorind vestea morții lui.” De asemenea, Trump a afirmat că mii de ofițeri militari iranieni doresc să se predea și să primească imunitate. „Sună cu miile”, a spus el.

Atacurile vor continua

Liderul de la Casa Albă a fost ferm în privința continuării operațiunilor militare „până când toate obiectivele noastre vor fi atinse”. El a criticat eșecul negocierilor dintre SUA și Iran care s-au încheiat fără un acord pe 26 februarie 2026, menționând că „ar fi putut face ceva în urmă cu două săptămâni, dar pur și simplu nu au reușit.”

Trump a lansat un apel către Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene, armata și poliția iraniană să depună armele și să accepte imunitatea deplină, avertizându-i că altfel se vor confrunta cu „o moarte sigură”.

Cartierul general al Gărzii Revoluționare Iraniene a fost spulberat de SUA: „Am tăiat capul șarpelui, avem cea mai puternică armată"
