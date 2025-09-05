Hamas a publicat un nou videoclip cu ostaticii din Gaza

Gruparea teroristă Hamas a lansat vineri un nou videoclip de propagandă, în care doi ostatici israelieni sunt filmați în timp ce sunt plimbați cu mașina prin orașul Gaza. Potrivit sursei citate mai sus, această acțiune pare să fie menită să influențeze opinia publică din Israel, în contextul în care armata israeliană își intensifică ofensiva în regiune.

În videoclip apar Guy Gilboa-Dalal și Alon Ohel, doi dintre cei 48 de ostatici israelieni rămași în Gaza. Imaginile par să fi fost filmate săptămâna trecută și arată clădiri avariate în orașul Gaza.

Mesajele transmise de Hamas în videoclip

În înregistrarea de aproape patru minute, Gilboa-Dalal se adresează Guvernului israelian, cerând încetarea ofensivei militare:

„Am auzit că urmează să lansați un asalt asupra Gaza City, iar această idee îmi dă coșmaruri. Ce înseamnă asta?”, întreabă el. „Înseamnă că vom muri aici”.

Gilboa-Dalal afirmă că alți opt ostatici sunt ținuți în Gaza City și că „vor muri aici” dacă ofensiva continuă. Jurnaiștii CNN precizează că nu poate confirma această informație.

El face apel la israelieni să protesteze împotriva guvernului și să ceară încheierea războiului pentru eliberarea ostaticilor rămași.

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

„Vrem doar ca acest lucru să se termine. Vrem să ne întoarcem la familiile noastre. Suntem speriați, aici sunt explozii, focuri de armă. Vă rugăm să ne aduceți înapoi”, spune Gilboa-Dalal în videoclip.

Videoclipul, lansat la 700 de zile de la începutul războiului

Lansarea videoclipului coincide cu marcarea a 700 de zile de la începutul războiului. În Israel au avut loc proteste cerând un acord de încetare a focului care să ducă la eliberarea ostaticilor.

Videoclipul apare în contextul în care guvernul israelian insistă să continue ofensiva asupra Gaza City, în ciuda obiecțiilor familiilor ostaticilor, ale comunității internaționale și ale armatei.

Războiul din Gaza a început pe 7 octombrie 2023, când gruparea Hamas și alte grupuri militante palestiniene au lansat un atac surpriză asupra Israelului. Acest atac a inclus lansarea a mii de rachete și infiltrarea a circa 3.000 de militanti în teritoriul israelian din Gaza, marcând începutul conflictului armat actual dintre Gaza și Israel.

Ofensiva israeliană în Gaza

Armata israeliană a anunțat joi că a preluat deja controlul a 40% din Gaza City și peste 70% din întregul teritoriu asediat. Operațiunea urmează să se „extindă și să se intensifice” în zilele următoare, potrivit purtătorului de cuvânt al IDF, generalul de brigadă Effie Defrin.

Recomandări Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

Locuitorii din orașul Gaza au relatat pentru CNN nopți terifiante, în timp ce Israelul a bombardat orașul din aer, iar forțele terestre au avansat spre periferii. Peste 15 persoane, inclusiv cel puțin șapte copii, au fost ucise în atacuri asupra orașului Gaza în noaptea de joi, potrivit unui purtător de cuvânt al Spitalului Al-Shifa.

Un pompier din Apărarea Civilă din Gaza a descris o scenă șocantă în care a văzut o mamă târându-se pe podea, căutându-și copiii în timp ce mâinile îi ardeau. El a reușit să salveze mama și cei doi copii ai ei, care erau arși de flăcări, și i-a dus la Spitalul Al-Shifa.

„Nu am putut și nu voi putea să depășesc această situație pentru tot restul vieții mele, iar țipetele mamei și ale copiilor ei vor continua să răsune în mintea mea”, a spus pompierul, potrivit sursei citate mai sus.

Foametea, una dintre consecințele din Gaza

O purtătoare de cuvânt a UNICEF a declarat miercuri că copiii din Gaza „luptă pentru supraviețuire” în Gaza, care a devenit un oraș al „fricii, fugii și înmormântărilor”.

„Ultimul refugiu pentru familiile din nordul Fâșiei Gaza devine rapid un loc în care copilăria nu poate supraviețui”, a spus Tess Ingram la New York, după o vizită de nouă zile în oraș.

Recomandări Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”

Războiul din Gaza din 2025 a provocat o criză umanitară gravă, cu foamete pe scară largă în enclava Gaza, afectând aproximativ 500.000 de oameni conform Organizației Națiunilor Unite (ONU). Blocada impusă de Israel a întrerupt aprovizionarea cu alimente, medicamente și alte bunuri de bază, ceea ce a dus la malnutriție severă și la un număr crescut de decese prin înfometare, inclusiv mulți copii.

Până în septembrie 2025, bilanțul morților cauzate de foamete a ajuns la sute, iar ONU a declarat oficial Gaza ca fiind zonă de foamete. Pe de altă parte, Israelul a negat inițial problemele și situația critică privind criza umanitară din Gaza.

Situația civililor din orașul Gaza

Cu forțele israeliene apropiindu-se, frica a devenit o realitate constantă pentru mulți dintre palestinienii din cel mai mare oraș al enclavei.

„Noaptea trecută, armata israeliană a bombardat patru case pe aceeași stradă cu a noastră”, a spus Sabhi al-Rantisi, care locuiește în cartierul Sheikh Radwan. „A fost o noapte foarte grea”, a adăugat acesta, potrivit sursei citate mai sus.

Al-Rantisi spune că soția și cei doi copii ai săi au fugit în Gaza centrală, dar el refuză să fie forțat să plece, cel puțin deocamdată.

Potrivit unui înalt oficial israelian, doar 70.000 de palestinieni au evacuat până acum Gaza din aproximativ un milion de oameni, reprezentând mai puțin de 10% din populația totală. Marea majoritate nu s-a mutat.

„Nu am cerut formal oamenilor să se mute”, a declarat oficialul din cadrul Coordonatorului Activităților Guvernamentale în Teritorii (COGAT) într-un briefing. „Operațiunea la scară largă nu a început încă”.

El a adăugat că în Gaza City există o lipsă acută de apă, medicamente și bani. Munca sa ca șofer a dispărut de mult timp, dar, la fel ca majoritatea populației orașului, refuză să plece. „Viața în strămutare este insuportabilă, aducerea apei, colectarea lemnelor pentru gătit”, a spus el.