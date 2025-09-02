Apetitul mare al lui Trump pentru laude

În editorialul numit „Cabinetul servil al lui Trump și amenințarea la adresa democrației americane. Autoritarismul puternic prosperă pe seama servilismului”, Gideon Rachman, editorialist-șef pentru afaceri externe la Financial Times, denunță lingușirea excesivă a lui Donald Trump de către membrii cabinetului său.

Jurnalistul britanic dă și exemple de astfel de situații: „«Domnule președinte, vă invit să vă vedeți chipul frumos pe un banner în fața Departamentului Muncii». Acestea au fost cuvintele secretarului american al Muncii, Lori Chavez-DeRemer, adresate lui Donald Trump în timpul unei ședințe maraton a cabinetului, transmisă la televizor săptămâna trecută. Apetitul lui Trump pentru laude este unul lacom”.

Jurnalistul pune accent și pe declarații făcute de diplomatul american Steve Witkoff sau de Scott Bessent, secretarul Trezoreriei.

„Funcționarii săi s-au umilit, unul câte unul. Steve Witkoff, nefericitul trimis al păcii al lui Trump, i-a spus președintelui că este «cel mai bun candidat» la Premiul Nobel pentru Pace. Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, a exclamat: «Ați salvat această țară»”, scrie jurnalistul britanic.

Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”
Recomandări
Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”

Atmosfera din jurul lui Donald Trump, considerată o trăsătură caracteristică autoritarismului

Gideon Rachman consideră că atmosfera creată în jurul lui Donald Trump amintește de regimurile autoritare.

„Insistența asupra lingușirii absurde și publice a liderului este o trăsătură caracteristică a autoritarismului. Nicolae Ceaușescu, fostul dictator al României, era numit în mass-media «Geniul Carpaților». Acoliții lui Stalin îi aduceau adesea omagii «geniului său călăuzitor». Această lingușire forțată nu este doar ridicolă, ci și periculoasă. Ea semnalează că la putere se află un megaloman și că nimeni nu se simte în stare să i se opună”, explică editorialistul.

Capriciile președintelui, acceptate mai ușor

El subliniază faptul că într-un astfel de climat, orice capriciu al președintelui va fi satisfăcut.

„Să trimită Garda Națională la Washington? Desigur. Să-l ancheteze pe fostul președinte Obama pentru «conspirație trădătoare»? Ne ocupăm, domnule! La ședința de cabinet televizată, Trump a afirmat că are «dreptul să facă orice dorește». După cum a explicat: «Dacă consider că țara noastră este în pericol… pot să o fac»”, mai spune el.

Gideon Rachman afirmă că sunt „două idei cruciale” care stau la baza autoritarismului unui om puternic: „Prima este insistența constantă că națiunea se confruntă cu o criză care necesită măsuri drastice. A doua este afirmația că numai liderul suprem poate decide ce se face. «LÉtat, cest moi» («Statul sunt eu»), după cum a spus celebrul Ludovic al XIV-lea”.

Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
Recomandări
Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

„Afirmațiile lui Trump au venit în contextul unui discurs incoerent, în care el a negat de fapt că ar vrea să fie dictator – folosind formularea familiară „majoritatea oamenilor spun” – pentru a sugera că un dictator ar putea să nu fie o idee atât de rea până la urmă. Nu s-ar spune din ședința de cabinet, dar popularitatea lui Trump a atins un minim istoric de 37% săptămâna trecută”, se menționează în editorial.

Jurnalistul susține că Donald Trump adoptă pas cu pas numeroase măsuri ce se opun normele democratice. Numai în ultima perioadă au fost concediate mai multe persoane, sub diverse pretexte: guvernatoarea Rezervei Federale, Lisa Cook, șefa Centrului pentru Controlul Bolilor, Susan Monarez, precum și directorul Agenției de Informații a Apărării sau șeful Biroului de Statistică a Muncii.

„Tulsi Gabbard, directorul serviciilor naționale de informații, a anunțat recent că retrage autorizațiile de securitate a 37 de înalți oficiali ai serviciilor de informații americane — care erau aparent suspectați de neloialitate”, se mai arată în editorial.

Concluziile editorialistului Gideon Rachman

Gideon Rachman face referire și la descinderea recentă făcută de FBI la domiciliul lui John Bolton, care a fost în trecut directorul de securitate națională al lui Trump, dar care a devenit un critic al președintelui. De asemenea, Kilmar Armando Ábrego García, un imigrant pe care administrația Trump l-a deportat din greșeală în El Salvador, a fost reținut din nou și amenințat cu deportarea în Uganda.

Ciprian Grumaz, expert tratate comerciale, după acordul dintre UE și SUA: „Europenii, din păcate, realizează des că nu se pot baza pe cel mai important partener comercial, nici măcar la nivel principial”
Recomandări
Ciprian Grumaz, expert tratate comerciale, după acordul dintre UE și SUA: „Europenii, din păcate, realizează des că nu se pot baza pe cel mai important partener comercial, nici măcar la nivel principial”

„Trump este răzbunător. Nimeni nu îi rezistă și scapă basma curată. Acest lucru se aplică în egală măsură unui imigrant fără putere precum Ábrego García sau unui fost funcționar public faimos precum Bolton”, scrie el.

Gideon Rachman a concluzionat: „Răzbunător, vanitos, încăpățânat – și înconjurat de mediocri ambițioși – Trump este din ce în ce mai greu de controlat. Liderii narcisisti și autoritari au provocat daune teribile altor țări. Nu există niciun motiv să credem că America va fi diferită”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
La 42 de ani, Ileana Lazariuc întoarce toate privirile când iese pe stradă! Are o siluetă impecabilă, poartă numai ținute de lux și, mai nou, conduce un bolid care costă mai mult decât un apartament / Foto
Unica.ro
La 42 de ani, Ileana Lazariuc întoarce toate privirile când iese pe stradă! Are o siluetă impecabilă, poartă numai ținute de lux și, mai nou, conduce un bolid care costă mai mult decât un apartament / Foto
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Elle.ro
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
gsp
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
GSP.RO
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru miercuri, 3 septembrie 2025
Știri România 12:00
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru miercuri, 3 septembrie 2025
Studenții vor protesta și ei pe 8 septembrie, alături de profesori: „Educația este o investiție, nu o cheltuială”
Știri România 11:00
Studenții vor protesta și ei pe 8 septembrie, alături de profesori: „Educația este o investiție, nu o cheltuială”
Parteneri
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol și pentru persoanele slabe
Adevarul.ro
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol și pentru persoanele slabe
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv

Monden

Cum s-a îmbrăcat Andreea Mantea în prima zi de școală a băiatului ei. Vedeta l-a dus pe David tot la școala privată
Stiri Mondene 12:24
Cum s-a îmbrăcat Andreea Mantea în prima zi de școală a băiatului ei. Vedeta l-a dus pe David tot la școala privată
Oana Radu și Șerban Balaban se căsătoresc pe 4 septembrie. Unde va avea loc evenimentul și câți invitați sunt așteptați. „Așa am visat eu”
Stiri Mondene 12:03
Oana Radu și Șerban Balaban se căsătoresc pe 4 septembrie. Unde va avea loc evenimentul și câți invitați sunt așteptați. „Așa am visat eu”
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Neașteptat unde a apărut Elena Udrea ca o adevărată divă
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Neașteptat unde a apărut Elena Udrea ca o adevărată divă
Parteneri
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
TVMania.ro
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
ObservatorNews.ro
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
După Andi Moisescu și Olivia Steer, ÎNCĂ o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Acum a anunțat chiar proaspătul burlac, iubit de toți românii dar cu mare maaare ghinion în iubire!
Libertateapentrufemei.ro
După Andi Moisescu și Olivia Steer, ÎNCĂ o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Acum a anunțat chiar proaspătul burlac, iubit de toți românii dar cu mare maaare ghinion în iubire!
Parteneri
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
GSP.ro
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.ro
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
Mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, din cauza războiului din Ucraina
Mediafax.ro
Mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, din cauza războiului din Ucraina
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
Câți bani câștigă un pescar de crabi, în Norvegia. Se fac angajări printre români, iar salariile nu sunt deloc mici
KanalD.ro
Câți bani câștigă un pescar de crabi, în Norvegia. Se fac angajări printre români, iar salariile nu sunt deloc mici

Politic

Ilie Bolojan, prima reacție despre varianta demisiei din funcția de premier: „Dacă nu se respectă ce am convenit, e greu să exercit poziția”
Politică 10:43
Ilie Bolojan, prima reacție despre varianta demisiei din funcția de premier: „Dacă nu se respectă ce am convenit, e greu să exercit poziția”
Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”
Politică 10:35
Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Craiova dă lovitura. Dublu transfer: Mihai Rotaru aduce în Bănie fundașul de națională dorit de Gigi Becali la FCSB, dar și un fotbalist din străinătate. Exclusiv
Fanatik.ro
Craiova dă lovitura. Dublu transfer: Mihai Rotaru aduce în Bănie fundașul de națională dorit de Gigi Becali la FCSB, dar și un fotbalist din străinătate. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile