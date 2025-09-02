Apetitul mare al lui Trump pentru laude

În editorialul numit „Cabinetul servil al lui Trump și amenințarea la adresa democrației americane. Autoritarismul puternic prosperă pe seama servilismului”, Gideon Rachman, editorialist-șef pentru afaceri externe la Financial Times, denunță lingușirea excesivă a lui Donald Trump de către membrii cabinetului său.

Jurnalistul britanic dă și exemple de astfel de situații: „«Domnule președinte, vă invit să vă vedeți chipul frumos pe un banner în fața Departamentului Muncii». Acestea au fost cuvintele secretarului american al Muncii, Lori Chavez-DeRemer, adresate lui Donald Trump în timpul unei ședințe maraton a cabinetului, transmisă la televizor săptămâna trecută. Apetitul lui Trump pentru laude este unul lacom”.

Jurnalistul pune accent și pe declarații făcute de diplomatul american Steve Witkoff sau de Scott Bessent, secretarul Trezoreriei.

„Funcționarii săi s-au umilit, unul câte unul. Steve Witkoff, nefericitul trimis al păcii al lui Trump, i-a spus președintelui că este «cel mai bun candidat» la Premiul Nobel pentru Pace. Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, a exclamat: «Ați salvat această țară»”, scrie jurnalistul britanic.

Atmosfera din jurul lui Donald Trump, considerată o trăsătură caracteristică autoritarismului

Gideon Rachman consideră că atmosfera creată în jurul lui Donald Trump amintește de regimurile autoritare.

„Insistența asupra lingușirii absurde și publice a liderului este o trăsătură caracteristică a autoritarismului. Nicolae Ceaușescu, fostul dictator al României, era numit în mass-media «Geniul Carpaților». Acoliții lui Stalin îi aduceau adesea omagii «geniului său călăuzitor». Această lingușire forțată nu este doar ridicolă, ci și periculoasă. Ea semnalează că la putere se află un megaloman și că nimeni nu se simte în stare să i se opună”, explică editorialistul.

Capriciile președintelui, acceptate mai ușor

El subliniază faptul că într-un astfel de climat, orice capriciu al președintelui va fi satisfăcut.

„Să trimită Garda Națională la Washington? Desigur. Să-l ancheteze pe fostul președinte Obama pentru «conspirație trădătoare»? Ne ocupăm, domnule! La ședința de cabinet televizată, Trump a afirmat că are «dreptul să facă orice dorește». După cum a explicat: «Dacă consider că țara noastră este în pericol… pot să o fac»”, mai spune el.

Gideon Rachman afirmă că sunt „două idei cruciale” care stau la baza autoritarismului unui om puternic: „Prima este insistența constantă că națiunea se confruntă cu o criză care necesită măsuri drastice. A doua este afirmația că numai liderul suprem poate decide ce se face. «LÉtat, cest moi» («Statul sunt eu»), după cum a spus celebrul Ludovic al XIV-lea”.

„Afirmațiile lui Trump au venit în contextul unui discurs incoerent, în care el a negat de fapt că ar vrea să fie dictator – folosind formularea familiară „majoritatea oamenilor spun” – pentru a sugera că un dictator ar putea să nu fie o idee atât de rea până la urmă. Nu s-ar spune din ședința de cabinet, dar popularitatea lui Trump a atins un minim istoric de 37% săptămâna trecută”, se menționează în editorial.

Jurnalistul susține că Donald Trump adoptă pas cu pas numeroase măsuri ce se opun normele democratice. Numai în ultima perioadă au fost concediate mai multe persoane, sub diverse pretexte: guvernatoarea Rezervei Federale, Lisa Cook, șefa Centrului pentru Controlul Bolilor, Susan Monarez, precum și directorul Agenției de Informații a Apărării sau șeful Biroului de Statistică a Muncii.

„Tulsi Gabbard, directorul serviciilor naționale de informații, a anunțat recent că retrage autorizațiile de securitate a 37 de înalți oficiali ai serviciilor de informații americane — care erau aparent suspectați de neloialitate”, se mai arată în editorial.

Concluziile editorialistului Gideon Rachman

Gideon Rachman face referire și la descinderea recentă făcută de FBI la domiciliul lui John Bolton, care a fost în trecut directorul de securitate națională al lui Trump, dar care a devenit un critic al președintelui. De asemenea, Kilmar Armando Ábrego García, un imigrant pe care administrația Trump l-a deportat din greșeală în El Salvador, a fost reținut din nou și amenințat cu deportarea în Uganda.

„Trump este răzbunător. Nimeni nu îi rezistă și scapă basma curată. Acest lucru se aplică în egală măsură unui imigrant fără putere precum Ábrego García sau unui fost funcționar public faimos precum Bolton”, scrie el.

Gideon Rachman a concluzionat: „Răzbunător, vanitos, încăpățânat – și înconjurat de mediocri ambițioși – Trump este din ce în ce mai greu de controlat. Liderii narcisisti și autoritari au provocat daune teribile altor țări. Nu există niciun motiv să credem că America va fi diferită”.

