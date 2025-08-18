Trump l-a primit în Biroul Oval pe Zelenski, în încercarea de a opri războiul declanșat de Rusia în februarie 2022. La întâlnire au fost prezenți și vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

„Vom colabora cu Ucraina, vom colabora cu toată lumea și ne vom asigura că, dacă va exista pace, acea pace va fi de durată”, a transmis Casa Albă la finalul discuțiilor, atribuind mesajul lui Donald Trump, denumit „Președintele păcii”.

Vineri, 15 august, Donald Trump și Vladimir Putin au negociat mai bine de trei ore, la baza militară americană din Alaska, situația războiului din Ucraina, fără ca Volodimir Zelenski să fie chemat. La final, președintele american a vorbit, sec, despre o întâlnire „foarte productivă”, iar omologul rus a spus, scurt, că a fost o discuție „constructivă”. Totuși, Trump a adăugat că mai sunt „foarte puține” lucruri de rezolvat referitoare la războiul declanșat de Rusia acum trei ani.

Trump a recunoscut apoi, într-un interviu la Fox News, televiziune apropiată de el, că a discutat cu Putin posibile schimburi de teritorii și garanții de securitate pentru Ucraina, spunând: „Cred că acestea sunt puncte pe care le-am negociat și asupra cărora, în mare parte, am ajuns la un acord. Din punctul meu de vedere, nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord, dar am făcut multe progrese. Însă acum depinde de preşedintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârşit”. Aceasta a fost prima întâlnire față în față dintre Trump și Putin după cea din 2019.

După câteva ore, Zelenski a anunțat că a fost chemat de Trump la Washington și va merge pe 18 august ca să discute încheierea războiului.

Luni, 18 august, discuțiile dintre cei doi au durat aproape 2 ore, dar deocamdată nu s-au făcut publice concluziile negocierilor și nu se știe ce s-a stabilit.

Donald Trump nu a ascuns că își dorește Premiul Nobel pentru Pace și și-a legat ambiția direct de războiul din Ucraina, susținând că poate obține un acord care să pună capăt conflictului. Deocamdată, însă, un astfel de acord este departe de a fi realizat, iar detaliile privind eventualele concesii sau costuri teritoriale rămân necunoscute.

