„Nu pare ceva înscenat, nu-i așa?”, a întrebat Trump grupul de jurnaliști adunați, înainte de a petrece aproximativ 15 minute răspunzând la întrebări despre războiul din Iran, inclusiv despre negocierile eșuate din weekend, Strâmtoarea Ormuz și criticile din partea Papei Leon al XIV-lea.

Mișcarea lui Trump a avut în mod clar scopul de a promova prevederile unei legi republicane care limitează taxele pe bacșiș, despre care Trump și republicanii cred cu speranță că le va spori șansele în alegerile din noiembrie. Dar a subliniat în principal efortul tensionat al Casei Albe de a jongla cu politica internă, în timp ce poartă simultan război în Iran.

Trump urmează să facă vizite în Nevada și Arizona la sfârșitul acestei săptămâni pentru a-și promova politicile fiscale, reluând călătoriile interne pe care consilierii le considerau cândva esențiale pentru energizarea alegătorilor din alegerile de la mijlocul mandatului, dar acest lucru a fost în mare parte suspendat de la atacul asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie.

În timpul apariției evident planificate a livratoarei, Trump a lăudat pe scurt politica sa de eliminare a taxelor pe bacșiș, despre care bunica de la DoorDash 9 (o figură foarte populară în SUA) – numele real este Sharon Simmons – a spus că „mi-a ajutat enorm familia”.

La un moment dat, președintele a încercat să o readucă pe livratoare în discuție, insistând asupra posibilității femeilor transgender de a participa la sporturile feminine. Dar Simmons a ezitat.

„Chiar nu am o opinie despre asta”, a spus ea. „Sunt aici în legătură cu lipsa taxelor pe bacșiș.”

