Declarația a venit ca răspuns la postarea președintelui american Donald Trump, conform căreia Marina SUA va începe imediat blocarea strâmtorii și va interzice orice navă din apele internaționale care a plătit o taxă Iranului.

11 apr. - Acum 2 zile SUA vor „urmări cu foarte mare atenție” comerțul cu petrol iranian

Procurorul general adjunct interimar Todd Blanche declară că Statele Unite vor „urmări cu foarte mare atenție” pe oricine este implicat în cumpărarea sau vânzarea de petrol iranian sancționat.

Într-o postare pe X, Blanche a declarat că Departamentul de Justiție îl susține pe deplin pe președintele Donald Trump și armata americană.

Comentariile sale au venit după ce Casa Albă a declarat că Marina SUA va începe procesul de blocare a navelor care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Hormuz.