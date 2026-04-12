Izolat în mijlocul mulțimii

Aflat în statul său adoptiv, Donald Trump a fost primit în arenă pe muzica lui Kid Rock, în aplauzele furtunoase ale unei mulțimi care l-a tratat ca pe un campion intrat în ring.

Cu toate acestea, președintele a părut adesea o figură izolată, privind impasibil la spectacolul violent din fața sa.

În lojă a fost înconjurat de colaboratori și celebrități, printre care secretarul de Stat Marco Rubio, ambasadorul SUA în India Sergio Gor, fostul oficial FBI și comentator politic Dan Bongino, celebrul podcaster și figură centrală a „manosferei Joe Rogan, dar și artistul hip-hop Vanilla Ice.

Totodată, alături de Donald Trump au fost și membri ai familiei: Ivanka Trump, Tiffany Trump, Donald Trump Jr. și logodnica acestuia, Bettina Anderson.

Marele absent din familie a fost ginerele său, Jared Kushner, aflat în Pakistan alături de JD Vance și de trimisul american pentru pace, Steve Witkoff.

De-a lungul galei, pe fondul luptelor desfășurate într-o cușcă tapetată cu reclame la băuturi energizante și platforme de criptomonede, președintele nu a părut să-și verifice telefonul, lăsând această sarcină în seama lui Marco Rubio.

Când Secretarul de Stat i-a arătat un mesaj pe ecran, Trump nu a trădat nicio emoție, oferind doar zâmbete crispate camerelor de luat vederi.

Inflație și amenințări cu suspendarea

Evadarea președintelui la evenimentul UFC – pe care l-a folosit ca pe un „balsam liniștitor de agresivitate masculină” după o săptămână de atacuri pe rețelele sociale – maschează o realitate politică și economică tot mai sumbră la Washington.

Pe plan intern, inflația este din nou în creștere, iar prețurile la carburanți erodează rapid veniturile americanilor, o consecință directă a deciziilor militare luate de administrația Trump în Orientul Mijlociu.

Pe plan extern, amenințările recente ale președintelui de a „șterge de pe fața pământului” întreaga civilizație iraniană au declanșat un val de indignare. Democrații din Congres cer punerea sa sub acuzare și solicită un examen cognitiv complet pentru a-i evalua capacitatea de a conduce țara.

În ciuda acestui context, Trump a adoptat o atitudine sfidătoare. În drum spre Florida, a declarat reporterilor că încheierea unui acord diplomatic este irelevantă.

„Câștigăm oricum, indiferent de situație. I-am învins militar”, a transmis Donald Trump.

Eșecul din Pakistan

În momentul în care vicepreședintele JD Vance confirma eșecul discuțiilor din Pakistan, Donald Trump stătea nemișcat lângă cușca de luptă, pe fundalul sonor al temei din „Mortal Kombat”, urmărind reluările sângeroase pe ecranele gigantice.

La rândul său, din Pakistan, vicepreședintele Vance nu a oferit garanții esențiale. Acesta nu a clarificat dacă Strâmtoarea Ormuz – o rută critică pentru economia mondială – va fi redeschisă traficului petrolier.

Totodată, Casa Albă a refuzat să răspundă dacă fragilul armistițiu cu Teheranul va rămâne în vigoare, pasând întreaga responsabilitate a următoarelor decizii direct președintelui.

Un detaliu suprarealist al serii de la Miami a fost difuzarea unei reclame pentru o viitoare gală UFC, programată să aibă loc chiar la Casa Albă în această vară, promovată sub sloganul: „Istoria se face prin idei revoluționare”.

Sâmbătă noaptea târziu, în timp ce vicepreședintele părăsea Pakistanul cu mâinile goale, iar războiul amenința din nou să scape de sub control, președintele Statelor Unite rămânea așezat în Miami, cu privirea ațintită asupra bărbaților care se loveau într-o cușcă pătată de sânge, a notat New York Times.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE