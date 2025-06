Președintele SUA, nemulțumit după ce Israel și Iran nu l-au ascultat

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat nemulțumirea față de Israel și Iran pentru încălcarea acordului de încetare a focului în Orientul Mijlociu, conform relatării Skynews.com. Într-o declarație înainte de summitul NATO de la Haga, Trump a folosit un limbaj dur, criticând ambele țări.

Ce spune Donald Trump despre nerespectarea armistițiului

„Trebuie să fac Israelul să se calmeze”, a declarat Trump, exprimându-și frustrarea față de aparenta încălcare a acordului. Președintele american a adăugat: „Nu sunt mulțumit de Israel. Imediat ce am încheiat acordul, au ieșit și au lansat o serie de bombe, cum nu am mai văzut niciodată. Cea mai mare încărcătură pe care am văzut-o vreodată”.

Trump a folosit un limbaj dur, declarând pentru Skynews.com: „Avem practic două țări care s-au luptat atât de mult și atât de dur încât nu știu ce naiba fac”. Această declarație reflectă frustrarea președintelui față de situația din Orientul Mijlociu și eșecul aparent al eforturilor de mediere.

Conflictul Israel-Iran: Încălcări ale acordului de încetare a focului

Israelul a efectuat atacuri asupra Iranului în trei etape, până la ora 5.30 (ora Marii Britanii), înainte de intrarea în vigoare a încetării focului, potrivit unui purtător de cuvânt al cartierului general militar central iranian, citat de televiziunea de stat.

Recomandări VIDEO Neştiuta poveste a lui Ianis, eroul de 17 ani care a salvat de la înec o tânără, în staţiunea Costineşti

În replică, Israelul a acuzat Iranul de lansarea unei rachete după ora convenită pentru încetarea focului, acuzație negată de armata iraniană.

Situația rămâne tensionată în Orientul Mijlociu, cu acuzații reciproce de încălcare a acordului de încetare a focului. Declarațiile lui Trump adaugă o nouă dimensiune diplomatică conflictului, punând sub semnul întrebării eficacitatea eforturilor de mediere ale SUA în regiune.