Cele trei sarcini primite de Delcy Rodriguez

Potrivit unor surse citate de Politico, Casa Albă i-a trasat lui Rodriguez cel puțin trei sarcini, și anume oprirea traficului de droguri, expulzarea „agenților ostili Washingtonului” – cel mai probabil chinezi, cubanezi, iranieni, ruși și alții – și încetarea vânzărilor de petrol către adversarii Statelor Unite.

În plus, Casa Albă așteaptă de la Rodriguez să implementeze politici care să ducă la organizarea de alegeri libere și corecte în Venezuela și să se retragă de la putere în cele din urmă.

Administrația Trump nu a stabilit încă un calendar specific pentru îndeplinirea acestor cereri, notează sursele citate de Politico.

O sursă apropiată administrației Trump afirmă că echipa președintelui american consideră că Rodriguez este „într-o lesă scurtă”. Administrația Trump este convinsă că o poate „îndruma în orice direcție își dorește înainte de a scăpa de ea și de a merge mai departe”.

Potrivit unei surse, Casa Albă îi va cere, de asemenea, lui Delcy Rodriguez să-i elibereze pe americanii aflați după gratii în Venezuela. Cu toate acestea, sursele Politico nu sunt la curent cu nicio cerere specifică în acest sens din partea administrației Trump.

Donald Trump mizează deocamdată pe loialiștii lui Nicolas Maduro

Potrivit The Wall Street Journal, Donald Trump mizează deocamdată pe menținerea la putere a actualului regim de la Caracas și speră într-o deschidere a acestuia către interesele Statelor Unite odată cu capturarea lui Nicolas Maduro. Președintele american ar fi tras această concluzie în baza unei evaluări primite de la CIA.

Analiștii de la CIA consideră că loialiștii de rang înalt ai lui Nicolas Maduro, inclusiv Delcy Rodriguez, ar fi cel mai bine poziționați pentru a menține stabilitatea în Venezuela până la noi alegeri.

Alegerile se amână în Venezuela

Casa Albă a refuzat să confirme informațiile dezvăluite de The Wall Street Journal. „Președintele Trump este informat în mod curent despre dinamica politică internă din întreaga lume. Președintele și echipa sa de securitate națională iau decizii realiste pentru a se asigura, în sfârșit, că Venezuela se aliniază intereselor Statelor Unite și devine o țară mai bună pentru poporul venezuelean”, a declarat purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt.

La rândul lui, într-un interviu acordat pentru NBC News, Donald Trump a numit patru oficiali americani pentru monitorizarea dosarului venezuelean, și anume secretarul de stat și consilierul pentru securitate națională Marco Rubio, vicepreședintele J.D. Vance, secretarul apărării Pete Hegseth și adjunctul șefului de cabinet de la Casa Albă Stephen Miller.

Potrivit liderului republican de la Casa Albă, Venezuela nu poate organiza alegeri în 30 de zile, deoarece are nevoie să se „vindece” înainte de toate. În opinia lui, un scrutin democratic ar putea avea loc abia în 18 luni.

În timp ce fostul lider venezuelean Nicolas Maduro era înfățișat luni în fața unui judecător federal american, Donald Trump îi cerea lui Delcy Rodriguez să coopereze cu Statele Unite, în caz contrar riscând o nouă operațiune militară chirurgicală.

Lidera opoziției se întoarce în țară și promite un „centru energetic al Americilor”

Între timp, lidera opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025, a anunțat că intenţionează să se întoarcă „cât mai repede posibil” în țară. Ea a declarat că nu a vorbit cu Donald Trump de la capturarea lui Nicolas Maduro.

Lidera opoziției venezuelene a promis să facă din țara sa „centrul energetic” al Americilor. „Vom face din Venezuela centrul energetic al Americilor, vom aduce statul de drept, vom deschide pieţele, vom avea nevoie de securitate pentru investiţii străine”, a declarat ea, în pofida faptului că Donald Trump o consideră „scoasă din cărți”.

„Cred că ar fi foarte greu pentru ea să fie lider. Nu se bucură de sprijin sau respect în țară. Este o femeie foarte drăguță, dar nu se bucură de respect”, a susținut președintele american, spre surprinderea opoziției venezuelene.

The Washington Post scrie că Donald Trump nu o sprijină pe María Corina Machado pentru că a acceptat Premiul Nobel pentru Pace 2025 și nu i l-a oferit lui.

