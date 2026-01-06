Într-un interviu acordat pentru NBC News, Donald Trump a spus că Venezuela nu poate organiza alegeri în 30 de zile, deoarece are nevoie să se „vindece” înainte de toate. În opinia lui, un scrutin democratic ar putea avea loc abia în 18 luni.

Președintele american a enumerat totodată patru oficiali de rang înalt responsabili de dosarul venezuelean, și anume secretarul de stat și consilierul pentru securitate națională Marco Rubio, vicepreședintele J.D. Vance, secretarul apărării Pete Hegseth și adjunctul șefului de cabinet de la Casa Albă Stephen Miller.

Trump a precizat totodată că Statele Unite nu se află în război cu Venezuela, ci cu „oamenii care golesc închisorile, eliberează dependenții de droguri și pacienții mintali și îi trimit în țara noastră”. „Luptăm cu oamenii care vând droguri”, a insistat el.

Președintele SUA pare să mizeze pe colaborarea regimului de la Caracas

În timp ce fostul lider venezuelean Nicolas Maduro, capturat sâmbătă, era înfățișat luni în fața unui judecător federal american, liderul republican de la Casa Albă îi cerea lui Delcy Rodriguez, lidera interimară a regimului de la Caracas, să coopereze cu Statele Unite, în caz contrar riscând o nouă operațiune militară chirurgicală.

„Suntem pregătiți să facem acest lucru. De fapt, ne așteptam să fie nevoie să facem acest lucru”, a subliniat Trump.

Cel de-al 47-lea președinte al SUA a sugerat astfel că mizează pe meținerea actualului regim de la Caracas, cu condiția ca acesta să fie maleabil față de interesele Washingtonului în emisfera vestică și să permită democratizarea țării.

Maria Corina Machado își anunță revenirea în Venezuela

Între timp, lidera opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025, a anunțat că intenţionează să se întoarcă „cât mai repede posibil” în țară. Ea a declarat că nu a vorbit cu Donald Trump de la capturarea lui Nicolas Maduro.

Maria Corina Machado a criticat-o dur pe Delcy Rodriguez, acuzând-o de faptul că este „unul dintre principalii arhitecţi ai torturii” regimului Maduro.

Lidera opoziției venezuelene a promis să facă din țara sa „centrul energetic” al Americilor. „Vom face din Venezuela centrul energetic al Americilor, vom aduce statul de drept, vom deschide pieţele, vom avea nevoie de securitate pentru investiţii străine”, a declarat ea, în pofida faptului că Donald Trump o consideră „scoasă din cărți”.

„Cred că ar fi foarte greu pentru ea să fie lider. Nu se bucură de sprijin sau respect în țară. Este o femeie foarte drăguță, dar nu se bucură de respect”, a susținut președintele american, spre surprinderea opoziției venezuelene.

Donald Trump este supărat pe lidera opoziției venezuelene

Potrivit The Washington Post, Donald Trump nu o sprijină pe María Corina Machado pentru că a acceptat Premiul Nobel pentru Pace 2025 și nu i l-a oferit lui.

Deși Machado i-a dedicat premiul lui Trump, o sursă apropiată de Casa Albă a spus că acceptarea distincției a fost percepută de președintele american drept „o greșeală majoră”, „cel mai mare păcat”. „Dacă ar fi refuzat premiul și ar fi spus că îi aparține lui Donald Trump, astăzi ar fi fost președinta Venezuelei”, a adăugat sursa citată de ziarul american.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE