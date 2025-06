Confruntări violente în Paramount

În Paramount, California, autoritățile au folosit gaze lacrimogene și grenade zgomotoase pentru a dispersa mulțimea.

José Luis Solache, membru al corpului legislativ, a raportat că patru persoane au fost arestate.

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, a declarat: „Aceste operaţiuni sunt esenţiale pentru a opri şi a inversa invazia de infractori ilegali în Statele Unite. În lumina acestor violenţe, conducătorii democraţi ineficienţi ai Californiei au abdicat complet de la responsabilitatea lor de a proteja cetăţenii.”

Însă Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, a criticat decizia lui Trump, numind-o „intenţionat provocatoare”.

El a avertizat că aceasta va duce la escaladarea tensiunilor, adăugând: „Aceasta este o misiune greşită şi va eroda încrederea publică.”

Investigații FBI

Dan Bongino, directorul adjunct al FBI, a anunțat pe rețelele sociale că agenția investighează cazuri în care demonstranții ar fi obstrucționat operațiunile ofițerilor de imigrație din Los Angeles.

Decizia Casei Albe a fost criticată de experți în aplicarea legii. O sursă anonimă din domeniu consideră că desfășurarea Gărzii Naționale este o exagerare care ar putea avea efecte contrare, provocând agitatorii.

Pe de altă parte, Stephen Miller, adjunctul șefei de cabinet de la Casa Albă, a prezentat două opțiuni: „Să îi deporteze pe invadatori sau să se predea în faţa insurecţiei”.

Vicepreședintele JD Vance a comentat pe X: „Participanţi la insurecţie care au drapeluri străine îi atacă pe ofiţerii de la Imigrări, în timp ce jumătate din conducerea politică a Americii a decis că respectarea graniţelor este ceva rău.”

Karen Bass, primarul Los Angeles, a exprimat îngrijorarea comunității locale.

„Suntem în contact direct cu oficialii din Washington, D.C., şi lucrăm împreună cu agenţiile de aplicare a legii pentru a găsi cea mai bună cale de a merge înainte. Toată lumea are dreptul de a protesta paşnic, dar să fie clar: violenţa şi distrugerile sunt inacceptabile şi cei responsabili vor răspunde.”, a spus ea.

Conflict între ICE și LAPD

Imigrări și Vămi (ICE) a acuzat Departamentul Poliției din Los Angeles de întârziere în răspuns.

„Bravii noştri ofiţeri au fost depăşiţi numeric cu mult, întrucât peste 1.000 de manifestanţi violenţi au înconjurat şi au atacat o clădire federală. A durat mai bine de două ore ca Departamentul Poliţiei din Los Angeles să răspundă, deşi a fost sunat de mai multe ori.”, a spus ICE.

LAPD a respins acuzațiile, afirmând: „Contrar afirmaţiiilor că LAPD a întârziat cu răspunsul mai bine de două ore, personalul nostru s-a mobilizat şi a acţionat cât de repede au permis condiţiile pentru a fi în siguranţă.”

Situația rămâne tensionată în Los Angeles, iar autoritățile încercă să mențină ordinea în fața protestelor în creștere.