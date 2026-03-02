Trump: Vom lupta cât trebuie. Eu nu mă plictisesc

Atacul din Iran a fost peste așteptări. Nu vor avea niciodată bomba atomică

Ne-am propus să ucidem toată conducerea militară și am reușit deja asta

Schimbare cel puțin curioasă de discurs a președintelui care a trecut de la război la design interior

Justificând ofensiva prin eșecul acordurilor nucleare din epoca Obama, pe care le-a numit „erori catastrofale”, Trump a subliniat că un Iran dotat cu rachete cu rază lungă reprezintă o „amenințare intolerabilă” ce trebuie eliminată definitiv.

Președintele a onorat memoria celor patru militari americani căzuți în misiune, promițând că SUA posedă capacitatea de a susține acest conflict pe termen nelimitat pentru a asigura o schimbare totală de regim.

Finalul evenimentului din Sala de Est a luat o turnură neașteptată, președintele trecând brusc de la retorica de război la planurile de renovare a Casei Albe.

Într-o schimbare de discurs care a surprins asistența, Trump a alternat promisiunile de a „zdrobi regimul terorist” cu detalii despre construcția unei noi săli de recepții în valoare de 400 de milioane de dolari în Aripa de Vest. „Va fi o clădire foarte, foarte frumoasă”, a declarat acesta, împletind mândria pentru reconstrucția administrativă cu „rezoluția feroce” de a continua operațiunile militare de amploare în Iran până la atingerea victoriei depline.

18:57 - Acum 47 minute Principalele obiective ale SUA în Iran Trump a prezentat apoi obiectivele SUA în Iran: „În primul rând, să distrugem capacităţile rachetelor iraniene, iar acest lucru se întâmplă la fiecare oră. Şi capacitatea lor de a produce rachete noi şi destul de bune.

În al doilea rând, le anihilăm marina. Am distrus deja zece nave. Acestea se află pe fundul mării.

În al treilea rând, ne asigurăm că principalul sponsor al terorismului din lume nu va putea obţine niciodată arme nucleare, nu va avea niciodată arme nucleare. Am spus asta de la început. Nu vor avea niciodată arme nucleare. Erau pe cale să obţină una în mod legitim printr-un acord semnat în mod nechibzuit de ţara noastră. Şi, în cele din urmă, ne asigurăm că regimul iranian nu poate continua să înarmeze, să finanţeze şi să dirijeze armate teroriste în afara graniţelor sale”.

Președintele Donald Trump a anunțat continuarea „operațiunilor la scară largă" în Iran în cadrul unei informări despre „Operațiunea Epic Fury", justificând ofensiva prin refuzul Teheranului de a renunța la programul nuclear: „După distrugerea programului nuclear al Iranului şi operaţiunea Midnight Hammer de acum puţin timp (cea din vara anului trecut – n.r.), am avertizat Iranul să nu încerce să-şi reconstruiască programul într-o altă locaţie, deoarece nu le mai puteau folosi pe cele pe care le-am distrus cu atâta putere. Dar au ignorat aceste avertismente şi au refuzat să renunţe la a urmări să se doteze cu arme nucleare", a spus preşedintele american.

