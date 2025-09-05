Trump cere Europei să facă mai mult

Într-o convorbire telefonică cu liderii europeni, Trump a cerut acestora să se implice mai mult în rezolvarea conflictului. Acest apel vine în contextul în care singurele progrese diplomatice recente au venit din partea aliaților transatlantici ai SUA.

Președintele american a declarat că intenționează să discute din nou cu Putin în curând pentru a stabili „ce vom face în continuare”. El a refuzat însă să spună dacă va impune sancțiuni severe Rusiei dacă Putin va continua să tergiverseze inițiativa de pace.

„Indiferent care va fi decizia sa, vom fi fie mulțumiți, fie nemulțumiți. Iar dacă vom fi nemulțumiți, veți vedea că se vor întâmpla lucruri”, a afirmat Trump la Casa Albă, potrivit CNN.

U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin give a joint news conference at the Arctic Warrior Events Center at Joint Base Elmendorf-Richardson on Friday, Aug. 15, 2025, in Anchorage, Alaska. Photo by Marc Lester/Anchorage Daily News/TNS/ABACAPRESS.COM

Criticile la adresa Europei

După convorbirea cu liderii europeni, Casa Albă a transmis că Trump „a subliniat că Europa trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc care finanțează războiul – întrucât Rusia a primit 1,1 miliarde de euro din vânzările de combustibil către UE într-un an”.

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Deși Trump are dreptate că este ciudat ca țările UE să mai cumpere energie rusească în contextul actual, poziția sa conține elemente ilogice și chiar ipocrite. El cere Europei să facă presiuni asupra Chinei pentru achizițiile de petrol rusesc, în timp ce el însuși nu este dispus să sancționeze Beijingul.

Înregistrările întâlnirii de la Casa Albă arată că Trump a sugerat chiar că von der Leyen ar putea fi cea mai puternică dintre liderii europeni prezenți, reprezentând 27 de țări. Foto: Profimedia Images

Rusia încearcă să dezbine NATO

În paralel, Rusia își intensifică strategia clasică de a crea disensiuni între aliații NATO. Putin a acuzat europenii că alimentează „isteria” cu privire la presupusele planuri ale Moscovei de a ataca Europa.

„Orice persoană sănătoasă la minte este perfect conștientă că Rusia nu a avut niciodată, nu are și nu va avea niciodată dorința de a ataca pe cineva”, a declarat liderul rus, ale cărui forțe au intrat în Ucraina în 2014 și 2022.

Zelenski și Macron. Sursa foto: Profimedia Images.

Recomandări Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

Puține progrese în negocierile de pace

Nu există niciun semn al întâlnirii dintre Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care oficialii de la Casa Albă o anticipau cu încredere în urmă cu două săptămâni. Putin a insitat să organizeze discuții la Moscova, dar acest lucru ar fi inacceptabil pentru Zelenski din motive de securitate.

O rază de speranță a apărut joi, când președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că 26 de țări s-au angajat să contribuie la o potențială forță de menținere a păcii în cazul unui acord de încetare a focului.

În ciuda acestor evoluții, CNN relatează că Trump devine tot mai frustrat de lipsa de progrese în direcția păcii în Ucraina. Cu toate acestea, nu există indicii că președintele american ar avea vreo idee revoluționară pentru a debloca situația.