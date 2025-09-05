Cuprins:
Trump cere Europei să facă mai mult
Într-o convorbire telefonică cu liderii europeni, Trump a cerut acestora să se implice mai mult în rezolvarea conflictului. Acest apel vine în contextul în care singurele progrese diplomatice recente au venit din partea aliaților transatlantici ai SUA.
Președintele american a declarat că intenționează să discute din nou cu Putin în curând pentru a stabili „ce vom face în continuare”. El a refuzat însă să spună dacă va impune sancțiuni severe Rusiei dacă Putin va continua să tergiverseze inițiativa de pace.
„Indiferent care va fi decizia sa, vom fi fie mulțumiți, fie nemulțumiți. Iar dacă vom fi nemulțumiți, veți vedea că se vor întâmpla lucruri”, a afirmat Trump la Casa Albă, potrivit CNN.
Criticile la adresa Europei
După convorbirea cu liderii europeni, Casa Albă a transmis că Trump „a subliniat că Europa trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc care finanțează războiul – întrucât Rusia a primit 1,1 miliarde de euro din vânzările de combustibil către UE într-un an”.
Deși Trump are dreptate că este ciudat ca țările UE să mai cumpere energie rusească în contextul actual, poziția sa conține elemente ilogice și chiar ipocrite. El cere Europei să facă presiuni asupra Chinei pentru achizițiile de petrol rusesc, în timp ce el însuși nu este dispus să sancționeze Beijingul.
Rusia încearcă să dezbine NATO
În paralel, Rusia își intensifică strategia clasică de a crea disensiuni între aliații NATO. Putin a acuzat europenii că alimentează „isteria” cu privire la presupusele planuri ale Moscovei de a ataca Europa.
„Orice persoană sănătoasă la minte este perfect conștientă că Rusia nu a avut niciodată, nu are și nu va avea niciodată dorința de a ataca pe cineva”, a declarat liderul rus, ale cărui forțe au intrat în Ucraina în 2014 și 2022.
Puține progrese în negocierile de pace
Nu există niciun semn al întâlnirii dintre Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care oficialii de la Casa Albă o anticipau cu încredere în urmă cu două săptămâni. Putin a insitat să organizeze discuții la Moscova, dar acest lucru ar fi inacceptabil pentru Zelenski din motive de securitate.
O rază de speranță a apărut joi, când președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că 26 de țări s-au angajat să contribuie la o potențială forță de menținere a păcii în cazul unui acord de încetare a focului.
În ciuda acestor evoluții, CNN relatează că Trump devine tot mai frustrat de lipsa de progrese în direcția păcii în Ucraina. Cu toate acestea, nu există indicii că președintele american ar avea vreo idee revoluționară pentru a debloca situația.
