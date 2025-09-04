Donald Trump este dezamăgit de omologul său rus

„Nu am niciun mesaj pentru președintele Putin. El știe care este poziția mea și va lua o decizie într-un fel sau altul”, a declarat Trump din Biroul Oval.

„Indiferent care va fi decizia lui, vom fi fie mulțumiți, fie nemulțumiți de ea, iar dacă vom fi nemulțumiți, veți vedea lucruri întâmplându-se”, a adăugat președintele american.

Această afirmație pare să fie o amenințare voalată la adresa Rusiei.

Trump s-a arătat iritat când a fost chestionat despre lipsa de acțiune împotriva Rusiei. El a menționat sancțiunile secundare impuse Indiei, al doilea mare cumpărător de petrol rusesc după China.

„Cum știți că nu există nicio acțiune? Ați spune că impunerea de sancțiuni secundare Indiei, cel mai mare cumpărător în afara Chinei, aproape egal cu aceasta, nu este o acțiune care a costat Rusia sute de miliarde de dolari?” a întrebat retoric Trump.

Președintele a sugerat că ar putea urma și alte măsuri punitive: „Și nu am făcut încă faza doi sau faza trei”.

Discuții cu Volodimir Zelenski

Trump a declarat că va discuta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski „în următoarele zile”. Aceasta vine după ce anterior stabilise un termen de două săptămâni pentru o întâlnire între Putin și Zelenski.

„Voi vorbi cu el foarte curând și voi ști destul de bine ce vom face”, a spus Trump, fără a specifica la care lider se referă.

Un oficial de la Casa Albă a clarificat ulterior că Trump se referea la Zelenski.

Întâlnirea Putin-Zelenski, încă incertă

Deși Casa Albă a insistat pentru o întâlnire directă între cei doi lideri, nu există semne că aceasta va avea loc curând. Putin a propus o întâlnire la Moscova, dar Kievul a respins ideea ca neserioasă.

Trump și-a exprimat nemulțumirea față de numărul mare de victime ale războiului: „Nu sunt mulțumit de toți oamenii”, a spus el, referindu-se la pierderile de vieți omenești.

