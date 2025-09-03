„Europa este aici, pentru prima dată cu acest nivel de angajament și de intensitate”, a declarat Macron în fața presei, la Palatul Elysee. „Acum problema este de a cunoaște sinceritatea Rusiei și a angajamentelor sale succesive atunci când ea a propus pace Statelor Unite”, a adăugat președintele francez cu o zi înainte de summitul „Coaliției Voluntarilor”, ai cărei membri sunt gata să furnizeze garanții și de o convorbire la telefon cu președintele american Donald Trump.

La rândul său, Volodimir Zelenski a declarat că nu vede deocamdată „semne” care să arate că Rusia intenționează să pună capăt invaziei din Ucraina.

„Din nefericire, încă nu am văzut semne din partea Rusiei care să arate că ei (rușii – n.r.) vor să pună capăt războiului”, a declarat Zelenski, la Palatul Elysee, declarându-se totodată convins că Europa și Statele Unite vor ajuta Ucraina „să sporească presiunea asupra Rusiei pentru a avansa spre o soluție diplomatică”.

Condusă de Franța și Marea Britanie, „Coaliția Voluntarilor” este formată din 31 de țări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina în fața agresiunii militare ruse.

Obiectivul declarat al inițiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev și Moscova lansate de Statele Unite în februarie acest an, printr-o contribuție la garanții de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potențiale încetări a focului și a unui acord de pace, transmite AFP.

