Posibilitatea unei întâlniri Putin-Zelenski

Putin a declarat vineri că nu vede prea mult sens într-o astfel de întâlnire deoarece „va fi practic imposibil să se ajungă la un acord cu partea ucraineană pe probleme-cheie”.

Cu toate acestea, el a reiterat o ofertă făcută mai devreme în această săptămână de a-l găzdui pe Zelenski pentru discuții la Moscova.

„Am spus: sunt gata, vă rog, veniți, vom asigura, cu siguranță, condiții de lucru și securitate, o garanție de 100%”, a declarat Vladimir Putin.

„Suntem gata pentru orice fel de întâlniri. Dar nu simt că Putin este gata să pună capăt acestui război. Poate vorbi, dar sunt doar cuvinte, și nimeni nu are încredere în cuvintele lui”, a declarat ulterior invitației la Moscova Volodimir Zelenski, fără să facă referire directă la posibilitatea unor negocieri de pace în Rusia.

Avertisment dur al lui Putin către aliații Ucrainei

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat că orice trupe occidentale trimise în Ucraina vor fi ținte legitime pentru Moscova. Declarația vine în contextul în care aliații Kievului discută măsuri pentru protecția viitoare a Ucrainei.

Putin a făcut aceste comentarii la o zi după ce președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că 26 de țări s-au angajat să ofere garanții de securitate postrăzboi Ucrainei, inclusiv o forță internațională pe uscat, mare și în aer.

Rusia susține de mult timp că unul dintre motivele pentru care a declanșat războiul în Ucraina a fost prevenirea aderării Kievului la NATO.

„Prin urmare, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul operațiunilor militare, considerăm că acestea vor fi ținte legitime pentru distrugere”, a declarat Putin la un forum economic din Vladivostok.

Pozițiile Moscovei și ale Kievului privind viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina

Comentariile lui Putin evidențiază prăpastia dintre poziția Moscovei și cea a Kievului și a aliaților săi occidentali cu privire la forma viitoarelor garanții de securitate pentru Ucraina.

Ucraina caută sprijin robust din partea Occidentului pentru a se proteja împotriva oricărui atac viitor. Franța și Marea Britanie, care coprezidează o „coaliție a voinței” în sprijinul Ucrainei, au semnalat că sunt deschise la desfășurarea de trupe în Ucraina după încheierea războiului.

Putin a insistat că garanțiile de securitate trebuie stabilite atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina.

„Repet încă o dată, desigur, Rusia va implementa aceste acorduri. Dar, în orice caz, nimeni nu a discutat acest lucru cu noi la un nivel serios încă”, a spus el.