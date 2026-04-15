Gestul vine la doar două zile după ce liderul de la Casa Albă ștersese o postare similară în care se compara cu divinitatea, mișcare ce îi atrăsese numeroase critici.

„Destul de drăguț”

Imaginea, preluată de la un utilizator anonim, îl înfățișează pe Trump la un microfon, cu un steag american pe fundal, în timp ce un Iisus generat de AI stă în spatele său. Cei doi apar cu ochii închiși, atingându-se la nivelul tâmplelor.

Textul care însoțea postarea inițială conținea un mesaj radical: „N-am fost niciodată un om foarte religios… dar nu vi se pare, cu toți acești monștri satanici, demonici, care sacrifică copii, fiind demascați… că Dumnezeu ar putea să-și joace cartea Trump!”.

La redistribuire, Trump a adăugat un comentariu prin care respinge criticile: „Poate că nebunilor din stânga radicală nu le place asta, dar eu cred că este destul de drăguț!!!”.

Tensiuni diplomatice

Această afișare religioasă are loc pe fondul unui conflict deschis între administrația Trump și Papa Leon, primul lider american al Bisericii Catolice și un critic vocal al războiului declanșat de atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului.

Disputa s-a acutizat marți seară, cu declarații contondente. Donald Trump a cerut public ca Suveranul Pontif să fie informat despre protestatarii uciși de Iran, subliniind din nou că deținerea unei arme nucleare de către regimul de la Teheran este „absolut inacceptabilă”.

În cadrul unui discurs la Universitatea din Georgia, vicepreședintele JD Vance l-a contrazis direct pe Papă.

Vance a afirmat că liderul religios a greșit când a spus că discipolii lui Hristos nu susțin războiul și i-a sugerat „să fie foarte, foarte atent când vorbește despre chestiuni de teologie”.

Răspunsul Vaticanului

În ciuda presiunilor, Papa Leon a rămas ferm pe poziții. Răspunzând atacurilor anterioare, el a declarat că „nu se teme” de administrația americană și că va continua să își exprime liber opiniile.

Luni, într-un discurs puternic susținut la Alger, Suveranul Pontif a denunțat puterile „neocoloniale” pe care le acuză de încălcarea dreptului internațional, fără a nominaliza însă vreo țară.

Disputa are o miză politică uriașă pe plan intern. Alegătorii creștini reprezintă un pilon esențial al bazei electorale a președintelui american.

Deși Trump nu frecventează biserica în mod regulat, el a obținut o susținere covârșitoare din partea din partea catolicilor la alegerile din 2024.

