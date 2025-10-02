Momentele în care Donald Trump a confundat Armenia cu Albania

Președintele american a menționat de mai multe ori Albania în loc de Armenia când a vorbit despre eforturile sale diplomatice în Caucaz.

„Am rezolvat războaie care erau de nerezolvat. Azerbaidjanul și Albania, care durau de mulți, mulți ani, i-am avut pe prim-miniștri și președinți în biroul meu”, a spus Donald Trump, în timpul unui interviu pentru Fox News.

În realitate, Trump a negociat un acord între Armenia și Azerbaidjan în august la Casa Albă, nu între Albania și Azerbaidjan cum a afirmat eronat.

Cum a fost taxat Donald Trump de liderii europeni

Gafa lui Donald Trump a devenit subiect de amuzament pentru liderii europeni prezenți la summitul de la Copenhaga.

Întâlnirea Comunității Politice Europene a oferit ocazia unor glume pe seama gafei lui Trump. Prim-ministrul albanez Edi Rama a fost surprins în timp ce glumea cu președintele francez Emmanuel Macron şi președintele Azerbaidjanului Ilham Aliev.

„Ar trebui să ne ceri scuze pentru că nu ne-ai felicitat pentru acordul de pace pe care președintele Trump l-a încheiat între Albania și Azerbaidjan”, i-a spus Rama lui Macron, provocând râsul lui Aliev.

Președintele Franței a continuat gluma și i-a spus: „Îmi pare rău pentru asta”.

Ce alte afirmații controversate a mai făcut Donald Trump

Potrivit presei străine, Trump susține că a pus capăt la șapte războaie de la revenirea în funcție, inclusiv conflicte între Serbia și Kosovo sau Egipt și Etiopia. Aceste afirmații au fost contrazise de o analiză Associated Press.

Nu este prima dată când Trump face confuzii geografice. În 2023, el l-a numit pe premierul ungar Viktor Orbán „liderul Turciei” și a afirmat că Ungaria are graniță cu Rusia, ceea ce nu este adevărat.

Înaintea summit-ului cu Vladimir Putin, Trump a declarat că „mergem în Rusia”, deși întâlnirea a avut loc în Alaska.

Președintele american Donald Trump a făcut o serie de declarații controversate în cadrul unei întâlniri cu înalți oficiali militari la baza din Quantico, Virginia. În discursul său, liderul de la Casa Albă a făcut referire la istoria militară a SUA. Discursul său incoerent a fost prezentat în fața generalilor din armata SUA.

„Împreună trezim spiritul războinic, iar acesta este spiritul care a cucerit și a construit această națiune. De la cavaleria care a cucerit Marile Câmpii până la puterea feroce și inflexibilă a lui Patton, Bradley și a marelui general Douglas MacArthur”, a declarat Trump, conform sursei citate.

În timpul aceluiași discurs, Donald Trump a cerut armatei să folosească orașele din SUA ca teren de antrenament.

Înainte de întâlnire, Trump a adoptat o poziție agresivă, amenințând că va concedia pe loc pe oricine nu îi place: „Mă voi întâlni cu generali, amirali și lideri, iar dacă nu îmi place cineva, îl voi concedia pe loc”. Această declarație contrastează puternic cu afirmațiile sale anterioare din weekend, când spusese că vrea să le transmită liderilor militari că „îi iubim”.

