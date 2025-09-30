Donald Trump a făcut declarații controversate despre imigranți, în fața militarilor din SUA

Președintele Donald Trump a făcut declarații controversate în fața liderilor militari americani.. Într-un discurs de 71 de minute la o reuniune la Quantico, Virginia, Trump a abordat subiecte sensibile precum imigranții din SUA și utilizarea forței armatei ca soluție, precizând că SUA sunt „invadate din interior”.

Trump a afirmat că SUA sunt „invadate din interior”, referindu-se la imigranți. El a comparat imigranții cu „un inamic străin”, spunând că sunt „mai dificili în multe feluri, pentru că nu poartă uniforme”.

Președintele a sugerat că guvernul său „readuce principiul fundamental conform căruia apărarea patriei este prima și cea mai importantă prioritate a armatei”.

Trump a cerut armatei să folosească orașele americane ca „teren de antrenament”

Într-o declarație șocantă, Trump a propus folosirea „orașelor periculoase ca terenuri de antrenament” pentru armată și Garda Națională. El a menționat specific Chicago, descriindu-l ca „un oraș mare cu un guvernator incompetent”.

Președintele a încurajat o abordare mai agresivă din partea forțelor de ordine, spunând că „dacă vehiculele militare sau de poliție sunt lovite cu pietre sau alte obiecte, ofițerii ar trebui să facă absolut ce vor ei”.

Recomandări Clara Volintiru, director GMF-România: „Odată ce Maia Sandu și-a asigurat majoritatea parlamentară, cred în scenariul 2030 de aderare a Republicii Moldova la UE”

Studiile arată că nu există dovezi că imigranții comit infracțiuni într-un procent mai mare decât americanii născuți în țară. Criticii susțin că retorica lui Trump întărește stereotipurile rasiste.

Ce a mai cerut Donald Trump în fața militarilor americani la evenimentul din SUA

Discursul lui Trump a acoperit o gamă largă de subiecte, deviind adesea de la observațiile pregătite. Printre subiectele abordate s-au numărat:

Redenumirea Golfului Mexic în Golful Americii

Eforturile sale de a pune capăt conflictelor din Gaza și Ucraina

A susținut că i-a spus în fața lui Vladimir Putin că este un „tigru de hârtie”

Candidatura sa la Premiul Nobel pentru Pace

Critici la adresa fostului președinte Joe Biden

Donald Trump a fost incoerent în timpul discursului ținut în fața generalilor americani. Președintele a sărit de la un la alta, a făcut declarații controversate și a anunțat că ar putea concedia pe loc persoanele pe care nu le place.

Secretarul Apărării din SUA a criticat aspru discursul controversat al președintelui Trump

Secretarul apărării, Pete Hegseth, a criticat conducerea militară pentru permiterea răspândirii ideologiilor „woke” și scăderea standardelor. El a promis o revizuire a acestor aspecte.

Trump a părut surprins de lipsa aplauzelor și ovațiilor din partea publicului militar. El a remarcat: „Nu am intrat niciodată într-o încăpere atât de tăcută”, stârnind râsete.

Președintele a sugerat că a fost avertizat în prealabil despre atitudinea rezervată a militarilor, spunând: „Mi s-a spus: Domnule, nu veți auzi niciun murmur în sală”.

Discursul lui Trump în fața liderilor militari a fost marcat de declarații controversate și propuneri neobișnuite. Reacțiile rezervate ale publicului militar au contrastat cu stilul obișnuit al președintelui, obișnuit cu ovații și aplauze.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE