„Trezim spiritul războinic”

„Împreună trezim spiritul războinic, iar acesta este spiritul care a cucerit și a construit această națiune. De la cavaleria care a cucerit Marile Câmpii până la puterea feroce și inflexibilă a lui Patton, Bradley și a marelui general Douglas MacArthur”, a declarat președintele american, în timpul unui discurs incoerent în fața unui grup de generali și amirali convocați la o bază din Quantico (Virginia), lângă Washington.

Totodată, liderul SUA a precizat înainte de întâlnirea cu liderii militari americani că îi va concedia pe loc pe cei care nu îi plac: „Mă voi întâlni cu generali, amirali şi lideri, iar dacă nu îmi place cineva, îl voi concedia pe loc”.

Remarcile sale au contrastat cu ceea ce spusese în weekend, când a declarat că va profita de întâlnirea faţă în faţă cu comandanţii de vârf ai armatei americane de la Universitatea Corpului de Marină din Quantico pentru a le spune că „îi iubim”.

Pete Hegseth i-a amenințat

La rândul său, Pete Hegseth îi critică pe „generalii graşi” şi le spune ofiţerilor americani care nu îi susţin agenda că ar trebui să demisioneze.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, i-a criticat pe „generalii graşi” şi iniţiativele de diversitate care, potrivit lui, au dus la decenii de declin în armată şi le-a spus marţi, într-o reuniune rară cu toţi comandanţii americani din întreaga lume, că cine nu îi susţine agenda ar trebui să demisioneze, relatează Reuters.

„Dacă cuvintele pe care le rostesc astăzi vă întristează, atunci ar trebui să faceţi ceea ce se cuvine şi să demisionaţi”, le-a spus şeful Pentagonului.

Hegseth a criticat aspectul trupelor supraponderale, spunând: „Este complet inacceptabil să vezi generali şi amirali graşi pe holurile Pentagonului”. El a anunţat că toate testele de aptitudini fizice vor fi stabilite numai pe baza standardelor masculine şi a subliniat importanţa standardelor de îngrijire personală. „Era aspectului neprofesionist s-a încheiat. Gata cu bărbile”, a spus Hegseth audienţei, care a ascultat în tăcere.

Ședința-surpriză cu toți generalii, ca să le spună „cât de bine ne descurcăm”

Președintele Donald Trump a confirmat, luni, participarea sa la o întâlnire neobișnuită cu sute de ofițeri militari de rang înalt. Evenimentul, care are loc marți, este organizat de secretarul Apărării, Pete Hegseth, potrivit televiziunii americane NBC News.

Într-un interviu telefonic acordat NBC News, Trump a descris întâlnirea ca fiind „foarte plăcută”. El a menționat: „Este pur și simplu un mesaj bun. Avem niște oameni grozavi care vin și este pur și simplu un „esprit de corps. Vorbim despre ce facem noi, ce fac ei și cum ne descurcăm.”

Conform unui oficial, scopul întâlnirii este ca Hegseth să evidențieze realizările militare și să discute viitorul Departamentului Apărării. Amiralii și generalii superiori nu au fost informați în prealabil despre acest scop. Trump a lăudat planurile lui Hegseth, declarând reporterilor: „Știu, îmi place, adică cred că este grozav”. El a adăugat: „Să fie prietenos cu generalii și amiralii din toată lumea.”

Liderii militari americani și-au exprimat îngrijorări serioase cu privire la viitoarea strategie de apărare a administrației Trump, potrivit publicației Washington Post. Acest lucru a scos la iveală o diviziune între conducerea politică și cea militară a Pentagonului.









