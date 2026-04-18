Trump a mai afirmat într-o serie de postări pe platforma sa Truth Social că viitoarea lor întâlnire din China „va fi una specială şi, posibil, istorică… Se vor realiza multe lucruri!”.

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, anunţase că transportul comercial prin strâmtoare era acum „complet deschis pentru perioada rămasă de încetare a focului”, determinându-l pe Trump să salute această mişcare, dar şi să sublinieze că blocada navală a SUA asupra Iranului va rămâne în vigoare până la încheierea completă a conflictului, potrivit News.ro.

Trump a mai spus că Iranul a acceptat să nu mai închidă niciodată strâmtoarea, dar acest lucru nu a fost verificat.

Ministrul de externe de la Teheran, Abbas Araghchi, a confirmat că Strâmtoarea Ormuz este din nou accesibilă tuturor navelor comerciale, decizie luată în contextul recentului armistițiu din Liban. Potrivit oficialului iranian, această măsură de relaxare a traficului maritim este valabilă pe întreaga durată a încetării focului, însă companiile de transport sunt obligate să respecte anumite condiții. Trump a confirmat anunțul într-o postare pe Truth Social, repetând că strâmtoarea era complet deschisă. „MULȚUMESC!”, a adăugat el.

