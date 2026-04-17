„În urma anunțării încetării focului în Liban, se declară pe deplin deschisă trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz pe durata rămasă a perioadei de încetare a focului. Această trecere trebuie să se efectueze pe ruta coordonată și anunțată în prealabil de către Organizația Porturilor și Afacerilor Maritime a Republicii Islamice Iran.”, a anunțat pe X Abbas Araghchi, ministrul de externe al Republicii Islamice.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Trump: „Am țipat la iranieni toată ziua”

Donald Trump a confirmat anunțul premierului iranian într-o postare pe Truth Social, repetând că strâmtoarea era complet deschisă. „MULȚUMESC!”, a adăugat el.

Președintele american a explicat, într-un interviu pentru Fox Business, că vocea sa răgușită se datorează faptului că a petrecut întreaga zi „țipând la iranieni”, susținând că forța este singurul limbaj pe care aceștia îl înțeleg.

Trump și-a justificat stilul agresiv susținând că forța este singurul lucru pe care aceștia îl înțeleg, reamintind de un incident similar din noiembrie, când a pus răgușeala pe seama unor discuții aprinse despre comerț cu oficiali pe care i-a numit „proști”.

Blocada porturilor iraniene va rămâne în vigoare

Blocada impusă de către Statele Unite împotriva porturilor iraniene va rămâne în vigoare până la încheierea unui acord cu regimul de la Teheran, a transmis preşedintele american Donald Trump, la scurt timp după ce Iranul a anunţat redeschiderea totală a Strâmtorii Ormuz, relatează AFP.

„Strâmtoarea Ormuz este complet deschisă (…), dar blocada navală (americană – n.r.) va rămâne total în vigoare în ceea ce priveşte numai Iranul, până când tranzacţia noastră cu Iranul se încheie 100%”, a anunţat Donald Trump într-un mesaj scris cu majuscule pe platforma sa Truth Social. „Procesul va merge foarte rapid”, a adăugat președintele american.

Strâmtoarea Ormuz este cel mai important nod maritim petrolier din lume. Foto: Profimedia.

Primele 3 petroliere iraniene care au spart blocada SUA din Ormuz

Trei petroliere iraniene care transportă cinci milioane de barili de țiței au devenit primele nave încărcate de acest tip care părăsesc Golful prin Strâmtoarea Ormuz de la intrarea în vigoare a blocadei americane, a declarat vineri pentru AFP firma de urmărire Kpler.

Nava Deep Sea, Sonia I și Diona, toate aflate sub sancțiuni americane, au traversat strâmtoarea strategică miercuri, după ce au părăsit insula Kharg din Iran, după ce au încărcat pe 2, 8 și, respectiv, 9 aprilie, potrivit companiei de date maritime.

Prețul petrolului scade cu 5%

Prețurile petrolului sunt în scădere vineri, piața manifestându-se optimistă în ceea ce privește o calmare a conflictului din Orientul Mijlociu, în ciuda unei oferte de petrol încă afectate de blocajul din strâmtoarea Ormuz, potrivit AFP.

În jurul orei 14:40 GMT, prețul barilului de Brent din Marea Nordului, cu livrare în iunie, a scăzut cu 4,26% la 95,16 dolari, după ce a înregistrat o scădere temporară de peste 5%. Echivalentul său american, barilul de West Texas Intermediate, cu livrare în luna mai, a scăzut cu 4,92%, ajungând la 90,03 dolari, după ce a pierdut, la rândul său, peste 5%.

