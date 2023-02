Maia Sandu a anunțat numele premierului desemnat, la 2 ore după demisia Nataliei Gavriliță. „Noul guvern trebuie să crească nivelul de securitate și să păstreze Moldova în zona statelor libere”

„Este o perioadă grea pentru toată lumea, iar sarcina noastră nu este doar să rezistăm, ci să ne dezvoltăm și să mergem înainte. Noul guvern va trebuie să crească nivelul de securitate și să păstreze Moldova în zona statelor libere”, a declarat Maia Sandu într-un briefing de presă.

Ea a stabilit și obiectivele pe care le va avea noul guvern, odată ce va primi votul de încredere în Parlament și va fi învestit.

„Ca să putem ajuta oamenii mai departe noul guvern va trebuie să impulsioneze creșterea economică. Să îmbunătățim nivelul de trai al cetățenilor. Să accelereze și să îmbunătățească reforma justiției. Noul Guvern are menirea de curățare a țării de corupție și nedreptate”, a precizat Maia Sandu.

Am semnat decretul de desemnare a lui Dorin Recean în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Maia Sandu:

Cine este Dorin Recean

Până în prezent, Dorin Recean, în vârstă de 48 de ani, a activat în calitate de consilier prezidențial pe lângă Președintele Republicii Moldova pe probleme de securitate, iar, din 7 februarie 2022 deține funcția de secretar general al Consiliului Suprem de Securitate. El a fost ministru de Interne în Guvernul Filat în perioada 2012-2015.

Potrivit Ziarul de Gardă, în februarie 2013, Dorin Recean, fiind ministru de Interne în Guvernul condus de Vlad Filat, a fost protagonistul unui scandal mediatic după ce în spațiul public a apărut o înregistrare a unei discuții telefonice dintre el și Nicolae Vicol, pe atunci șef al Serviciului Fiscal de Stat. În discuții, Recean i-ar fi dat indicații șefului de la FISC, fiind supărat pe comportamentului acestuia. Discuțiile au apărut în spațiul public în contextul dosarului penal în care era vizat Nicolae Vicol, telefonul acestuia fiind interceptat.

În anul 2015, Procuratura Generală a inițiat o anchetă penală pe numele lui Dorin Recean, pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Dosarul, conform spuselor fostului ministru din acea perioadă, a fost deschis în urma unei plângeri depuse de polițistul Ruslan Saachian, una din figurile importante din timpul evenimentelor din aprilie 2009, demis și restabilit de judecată de mai multe ori. Dosarul a fost ulterior clasat.

Demisia Nataliei Gravrilița

Desemnarea a venit după ce premierul Natalia Gavrilița a declarat că a decis să își dea demisia după un an și jumătate, susținând că nu a fost sprijinită în interiorul Republicii Moldova.

„Dacă Guvernul ar fi avut acasă aceeași susținere și încredere pe care am simțit-o de la partenerii noștri europeni, am fi reușit să avansăm mai mult și mai repede. Dragi cetățeni, după un an și jumătate în fruntea acestui Guvern, a venit timpul să anunț demisia mea din această funcție“, a spus Gavrilița.

PAS, partidul care deține majoritate parlamentară și care a fost fondat de Maia Sandu, va încerca să treacă un nou Guvern în perioada următoare, iar unii miniștri ar putea să-și păstreze funcțiile, afirmă sursele citate de publicaţia de la Chişinău.

Guvernul Gavrilița a fost învestit în funcție pe 6 august 2021, zi în care a și depus jurământul în fața președintei Maia Sandu.

