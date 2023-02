UPDATE ora 15.40: După aproape două ore de la demisia Nataliei Gavriliță, președinta Republicii Moldova a anunțat numele noului premier desemnat.

„Este o perioadă grea pentru toată lumea, iar sarcina noastră nu este doar să rezistăm, ci să ne dezvoltăm și să mergem înainte. Noul guvern va trebuie să crească nivelul de securitate și să păstreze Moldova în zona statelor libere”, a declarat Maia Sandu într-un briefing de presă.

Mai multe detalii aici: Maia Sandu a anunțat desemnarea lui Dorin Recean pentru funcția de prim-ministru

UPDATE ora 13.30: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis pe Facebook că a luat act de demisia premierului.

„Îi mulțumesc mult pentru sacrificiul și eforturile enorme de a conduce țara într-o perioadă cu atâtea crize. În pofida unor provocări fără precedent, țara a fost guvernată responsabil, cu multă atenție și muncă dedicată. Avem stabilitate, pace și dezvoltare – acolo unde alții doreau război și faliment. Mulțumim mult, Natalia”, a afirmat Maia Sandu.

Ea a adăugat că, potrivit procedurilor legale, va avea consultări cu fracțiunile parlamentare și apoi va anunța candidatul pentru funcția de premier rămasă vacantă.

UPDATE ora 13.10: Premierul Natalia Gavrilița a declarat că a decis să își dea demisia după un an și jumătate, susținând că nu a fost sprijinită în interiorul Republicii Moldova.

„Dacă Guvernul ar fi avut acasă aceeași susținere și încredere pe care am simțit-o de la partenerii noștri europeni, am fi reușit să avansăm mai mult și mai repede. Dragi cetățeni, după un an și jumătate în fruntea acestui Guvern, a venit timpul să anunț demisia mea din această funcție“, a spus Gavrilița.

„Am preluat guvernarea cu un mandat anticorupție, pro-dezvoltare și pro-european, într-o perioadă în care schemele de corupție acaparaseră toate instituțiile, iar oligarhii se simțeau de neînvins. Am fost puși imediat puși în fața șantajului energetic, iar cei care au făcut asta au sperat că noi vom ceda presiunilor”, a adăugat ea.

„Plec de la conducerea Guvernului cu sentimentul datoriei împlinite și cu inima împăcată. Vă îndemn să rămânem uniți și solidari și să transformăm Moldova într-o țară de care noi și copiii noștri să fim mândri”, a mai punctat Natalia Gavrilița, care a plecat apoi din fața presei, fără să accepte întrebări.

Potrivit publicației locale Ziarul de Gardă, Dorin Recean, consilier prezidențial, va fi candidatul propus de președinta Maia Sandu pentru a ocupa funcția rămasă vacantă după demisia Nataliei Gavrilița și el va fi însărcinat cu formarea noului Guvern.

Premierul Republicii Moldova, Natalia Gavriliţa, urmează să-şi anunţe demisia vineri, 10 februarie, conform surselor din cadrul guvernului de la Chişinău citate de Ziarul de Gardă.

În această dimineaţă, la Guvern și la Președinție au fost programate ședințe în care s-a discutat acest subiect, dar și numele posibililor succesori.

PAS, partidul care deține majoritate parlamentară și care a fost fondat de Maia Sandu, va încerca să treacă un nou Guvern în perioada următoare, iar unii miniștri ar putea să-și păstreze funcțiile, afirmă sursele citate de publicaţia de la Chişinău.

Guvernul Gavrilița a fost învestit în funcție pe 6 august 2021, zi în care a și depus jurământul în fața președintei Maia Sandu.

