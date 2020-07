Dosarul Caracal | 7 lucruri care au rămas nelămurite, la un an de la dispariţia Alexandrei Măceşanu

Mașina lui Dincă, folosită pentru răpirea fetelor

În ianuarie 2020, DIICOT l-a trimis în judecată pe Gheorghe Dincă, pentru trafic de persoane, trafic de minori, viol (două infracțiuni), omor calificat (două infracțiuni) și profanarea de cadavre sau morminte (tot două infracțiuni). În același dosar, Ştefan Risipiţeanu este acuzat de viol.

Unde este traficul de persoane?

Cui şi unde le-a traficat Dincă pe cele două fete? “Autorul infracțiunii de trafic de persoane poate fi simultan și beneficiar al serviciilor persoanei exploatate”, explică procurorii DIICOT. Cu alte cuvinte, Dincă le-a traficat pe Luiza şi Alexandra sie însuşi.

Din dosarul mare au fost disjunse la începutul acestui an alte cauze, în care cercetările erau continuate “in rem, sub aspectul comiterii infracțiunilor de complicitate la omor, complicitate la trafic de persoane și trafic de minori”, preciza Parchetul General, în ziua în care Bogdan Licu a confirmat rechizitoriul.

La un an de la dispariţia Alexandrei, niciunul dintre dosarele disjunse nu a fost soluţionat de DIICOT.

Nu ni s-a comunicat niciun rezultat până acum. Avocatul familiei Măceşanu, Aurel Moldovan:

De ce oasele din butoi nu au fost trimise în SUA?

Resturile osoase găsite în butoi, despre care procurorii susţin că aparţin Alexandrei Măceşanu, sunt depozitate şi azi în plicuri de hârtie sigilate, în camera de probe. La fel, şi resturilor osoase din lizieră, care i-ar aparţine Luizei Melencu, după cum susţine DIICOT în rechizitoriu.

Recomandări Un pacient cu COVID-19 s-a dus singur la spital, după ce a încercat trei zile să vorbească cu DSP

Ambele familii ale victimelor refuză şi acum să creadă că Dincă le-a ars pe fete.

În butoiul din curtea lui au fost găsite oase calcinate și 21 de dinți de natură umană. Doar în şapte dinţi mai exista material generic, iar INML a stabilit că aparţinea Alexandrei Măceşanu.

Însă niciunul din aceşti dinţi nu a fost găsit în vreun fragment de mandibulă, aşa cum s-a vehiculat la un moment dat în spaţiul public.

Dinți și oase calcinate găsiți în butoiul din curtea lui Dincă

Familia Alexandrei a solicitat procurorilor DIICOT, în timpul urmăririi penale, un supliment de expertiză, dar şi efectuarea unei noi expertize genetice la un laborator independent din străinătate. Cererile le-au fost respinse.

Resturile osoase găsite în lizieră erau mult prea deterioare şi nu s-a putut stabili niciun profil genetic. În septembrie 2019, DIICOT a trimis aceste fragmente osoase în SUA, pentru efectuarea unei analize genetice de tip mitocondrial, însă nici specialiştii FBI nu au ajuns la vreun rezultat.

Recomandări A treia zi în care a fost depășit pragul de 1.000 de cazuri noi. Nou bilanț îngrijorător

Procurorii puteau cere o expertiză similară şi pentru fragmentele de oase din butoi, însă ei au considerat că ea nu este necesară. “Nici măcar n-au întrebat familia Măceşanu dacă ar fi de acord sau nu ca acele fragmente osoase să fie analizate şi în SUA”, spune avocatul Moldovan.

De ce susţine un poliţist că Alexandra i-a spus că e în Protoşeni?

Joi, 25 iulie 2019. Ora 11:05. Alexandra Măceşanu reuşeşte să găsească în camera unde fusese sechestrată de Dincă un telefon fără credit cu care sună la 112.

Fata era extrem de speriată, dar avea încredere că oamenii legii o vor ajuta. Le spune că a fost răpită de un bărbat, că “mașina era gri și avea boturile turtite”, că a fost violată şi că este în Caracal, cartierul Bold.

Recomandări Prezentatoare de știri și influencer pe bani! Alessandra Stoicescu face publicitate mascată la teste COVID!

Alexandra Măceşanu

Alexandra Măceşanu: Nu știu exact, am trecut pe lângă dig, dar acum cred că sunt în Bold, că altundeva nu putea să fie.

Dispecer poliţie: Unde? Unde sunteți? În…?

Alexandra Măceşanu: În Bold.

Poliţiştii au început să o sune pe Alexandra de pe telefoanele lor mobile, cerându-i detalii. La 11:30, dialogul telefonic este preluat de comisarul Constantin Pistol, şeful Biroului de Investigaţii Criminale din Poliţia Caracal. A vorbit cu Alexandra 16 minute şi a fost ultimul care i-a auzit vocea.

“Mi-a răspuns că vede în curte un brad, un nuc, o platformă gen remorcă cu fier vechi sau de fier vechi şi că imobilul are un gard din tablă vopsit cu roşu. Mi-a spus că maşina este un autoturism de culoare gri, nu cunoaște marca sau numărul de înmatriculare, dar a spus că sigur nu este Logan. Despre bărbat a afirmat că are burtă, este gras, are 50 de ani şi ochii albaştri”, a declarat Pistol, când a fost audiat la DIICOT, ca martor.

Casa lui Gheorghe Dincă, unde ar fi fost dusă Alexandra Măceșanu | Foto: Vlad Chirea

Tot atunci a precizat că este posibil să se afle în cartierul Protoşeni din apropierea liceului. Declaraţia comisarului Pistol din dosarul DIICOT:

Şi poliţiştii au mers să o caute pe fată în cartierul Protoşeni. Dar Alexandra spusese la 112 că se află în cartierul Bold, iar vocea ei a rămas înregistrată şi e cea mai puternică probă din acest dosar.

Bold şi Protoşeni sunt două cartiere din Caracal, despărţite de un parc şi de un lac mărginit de dig. Din Dobrosloveni, de unde a fost luată cu maşina de Dincă, trecând pe la liceul unde i-a spus lui Pistol că a fost legată, şi apoi pe lângă digul despre care le-a vorbit celor de la 112, Alexandra nu putea fi decât în Bold.

Iar Pistol cunoştea foarte bine cartierul Bold, pentru că familia lui locuieşte acolo. Dar el a orientat toată operaţiunea de căutare a Alexandrei într-o altă direcţie, ce s-a dovedit a fi greşită.

De unde ştia Dincă numărul de telefon al bunicului Luizei?

Luiza Melencu (18 ani) a dispărut la 14 aprilie 2019. A doua zi, un bărbat l-a sunat pe bunicul fetei şi i-a zis că ea “a decis să plece de acasă, la sfatul unei bune prietene”. La 19 aprilie, bunicul a primit un nou apel, iar altă voce de bărbat a spus “copiii au ajuns cu bine în Elveţia” şi a închis.

De unde ştia Dincă numărul de telefon al bunicului? El a declarat că a aruncat telefonul fetei, la câteva minute după ce a răpit-o, pe un câmp de lângă drum. În anchetă, el a prezentat două variante prin care susţine că a intrat în posesia numărului de telefon al bunicului Luizei.

O dată, Dincă spune că el era notat pe un postit pe care l-a găsit în rucsacul Luizei: “Scria «TATAIE» și era trecut un număr de telefon”. Altă dată, el declară că numărul de telefon i-a fost dictat de Luiza, chiar în ziua dispariţiei, când fata i-a spus că vrea să sune acasă, pentru a anunţa că întârzie.

Mi-a dictat un număr de telefon și i-am spus că voi suna sau voi da un mesaj, crezând că o voce bărbătească va convinge pe acea persoană că ceea ce voi transmite este adevărat. Declaraţia lui Dincă din dosar:

Procurorii au reţinut în rechizitoriu această ultimă variantă, deşi ea e puţin plauzibilă.

Unde sunt rucsacul, telefonul şi pandantivul Luizei?

Atunci când a dispărut, Luiza Melencu, cealaltă fată răpită de Gheorghe Dincă, în aprilie anul trecut, avea la ea un rucsac negru din piele, cu fermoare mari, aurii şi cu o jucărie de pluş prinsă de el.

Într-una din declaraţii, Dincă spune că, în timp ce trecea cu maşina prin comuna Slătioara (Olt), a aruncat pe marginea şoselei, în iarbă, acest rucsac. Acesta nu a fost găsit niciodată.

Aşa cum nu a fost găsit nici telefonul Luizei, despre care procurorii DIICOT spun că a fost aruncat de Dincă “din mers în vegetația de pe marginea drumului național E 70”. “Lângă un câmp de floarea-soarelui”, a indicat Dincă. Dar la 14 aprilie, floarea-soarelui încă se semăna pe câmp, iar vegetaţia de pe marginea drumului abia începuse să răsară.

De negăsit e şi pandantivul pe care Luiza îl purta mereu prins la gât, prins pe un lănțișor de aur. Erau trei inimioare, prinse una sub alta, de culoare galbenă, albă și roz. Fata primise pandantivul cadou de la bunica ei din SUA.

Luiza Melencu

Un lănţişor din aur a fost găsit la percheziţia din casa lui Dincă, în portofelul lui, iar una dintre prietenele Luizei l-a recunoscut ca fiind al fetei. Dar pandantivul, care nu era unul comun, n-a fost găsit niciodată. Şi nici Dincă nu a spus ce a făcut cu el.

Cui aparţine incisivul cu coroană dentară găsit în lizieră?

În rechizitoriul DIICOT se precizează că printre resturile osoase de la lizieră, despre care se susţine că aparţin Luizei Melencu, “au fost regăsite 16 fragmente dentare”. Printre ele, şi o coroană dentară de la un incisiv.

Asta înseamnă că persoana respectivă a mers, în timpul vieţii, la un cabinet stomatologic, unde dintele a fost tratat şi “îmbrăcat”. Şi unde a rămas şi o fişă, cu numele pacientului, dar şi cu alte date despre procedura medicalã.

Aparţine Luizei această coroană dentară? Procurorii nu au lămurit nici dacă fata era în evidenţa vreunui cabinet stomatologic şi nici dacă ea a avut vreodată nevoie de o coroană dentară.

Cui aparţin celelalte bijuterii găsite în casa lui Dincă?

La percheziţia din casa lui Dincă au fost găsite mai multe podoabe:

un cercel alungit cu piatră, 2 cercei tip semilună din metal de culoare galbenă, 40 de pietricele de culoare alb lucios. Toate erau într-un recipient inscripţionat “PIETRE”, unde se mai aflau două lucrări dentare din metal galben și “rest dinți”, se precizează în rechizitoriu;

un inel de culoare argintie cu piatră de culoare albastră;

mai multe accesorii de damă, respectiv copii (brățări, agrafe, coliere, gablonzuri) care erau puse într-un săculeț de culoare albastră;

un inel tip verighetă, din metal galben, ce are inscripționat pe interior “LENUȚA 6.VI.77” și un inel tip ghiul, din metal galben, prevăzut cu piatră de culoare neagră.

Doar ultimele două bijuterii au fost revendicate de soţia lui Gheorghe Dincă, Elena Dincă. Iar poliţia i le-a restituit.

Casa lui Gheorghe Dincă a fost percheziționată de polițiști | Foto: Vlad Chirea

Lănţişorul despre care procurorii susţin că a fost al Luizei era în portofelul lui Dincă. Iar şapca roz a Alexandrei a fost găsită în spatele noptierei din dormitorul lui. Deşi el susţine că a ars fetele, pentru a distruge orice l-ar fi putut incrimina, nu s-a îndurat să se despartă de aceste obiecte.

Citeşte şi:

Un pacient cu COVID-19 s-a dus singur la spital, după ce a încercat trei zile să vorbească cu DSP: “Ambulanța mi-a spus că nu poate să vină, dacă nu e trimisă”

Protestatarii din 10 august, comparați de procurorii DIICOT cu “o cultură iremediabil compromisă”

Presa din Italia, după decizia de carantinare a românilor la intrarea în țară: ”Din România vine cea mai mare amenințare”

PARTENERI - GSP.RO Fosta amantă a lui Cristiano Ronaldo a ieșit în presă: „Am rămas mască de ce m-a vrut”

PARTENERI - PLAYTECH.RO Andreea Esca e în stare de șoc! A murit la doar 49 de ani. Ce tragedie!

HOROSCOP Horoscop 25 iulie 2020. Vărsătorii ar fi bine să păstreze distanța de cei din jur, ca să nu se certe cu ei