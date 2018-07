Acest lucru rezultă din comunicările radio efectuate de către poliţişti pe canalul Poliţiei Rutiere şi înregistrate de Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

Potrivit ziare.com, detaliile sunt din dosarul în care fostul vicepremier Gabriel Oprea este judecat pentru ucidere din culpă privind moartea poliţistului Bogdan Gigină. Cazul a ajuns în luna iunie pe masa magistraţilor de la Judecătoria Sectorului 1.

Discuţiile au fost desecretizate

Procesele-verbale ale discuţiilor au fost clasificate iniţial secret de serviciu, dar au fost desecretizate la solicitarea procurorului DNA care l-a anchetat pe Oprea. Stenogramele sunt acum într-un volum aflat în arhiva Judecătoriei Sectorului 1.

Pentru a înţelege mai bine aceste discuţii dintre poliţiştii rutieri, trebuie arătat că, pe lângă agenţii care-l însoţeau pe Oprea, alţi subofiţeri erau în dispozitiv pe traseu. De exemplu, în seara de 20 octombrie 2015, când s-a produs accidentul care a provocat moartea lui Bogdan Gigină, dispozitivul a fost format din 27 de poliţişti aflaţi în intersecţiile de pe traseu.

Iată câteva dintre discuţiile de pe staţiile radio

– “SP12, opreşte că venim în scurt. Opreşte contrasensu’ că venim în scurt.”

– “Ţine! Ţine-l acolo, ţine-l acolo!”

– “Atenţie! Ne încadrăm acum pe contra, către dumneavoastră. I423, vă rog să nu mai permiteţi pe centrală!”

– “I4262, ţineţi-i şi venim noi pe contra. Acum ne încadrăm către dumneavoastră!”

– “B215, VELA (Indicativul dispeceratului Brigăzii de Poliţie Rutieră – n.red.), pentru I490 ne grăbim.”

– “Axu’ Uranus venim cu presiune. În acest moment depăşim RO Vulcănescu.”

– “48, vezi că venim pe contra. 48, creează-ne o breşă!”

– “VELA, ne grăbim cu 604 (Indicativul coloanei lui Gabriel Oprea-n.red.) . Ne grăbim.”

– “Hai că venim pe contra. I489, venim pe contra.”

– “Da, confirm. Venim cu presiune.”

– “VELA, B215, punct final K498. Ne grăbim.”

– “Venim cu presiune. Depăşiţi SR 27-2.”

– “Scoate-i p-ăştia d-aici!”

– “Parcă era vorba că ne asiguraţi şi nouă contrasensu’! Nu tre’ să dau eu peste ei!”

– “Ţine-i. Ţine-i, ţine-i. Ţine-i!”

– “Dă-l p-ăla la o parte!”

– “VELA, 8800, din aliniament 604, să cunoască: venim cu presiune.”

– “Vedeţi că venim între sensuri. Între sensuri.”

– “I 489, nu mai băgaţi pe Lascăr (Bulevardul Lascăr Catargiu- n.red.)! Opriţi şi venim pe contra! Tineţi-i pe toţi pe loc, la 93/2 acum!”

– “La B 215, 604! Am rugămintea, corespondenţii doar direcţia de avans, o să ne grăbim.”

– “Hai XXX XXX (numele unuia dintre agenţii de poliţie- n.red.), mergi mult avansat, te rog, şi sparge tot ce ai în faţă!”

– “VELA pentru 604 modifiăam punctul final, vom executa către Excelsior (Clubul Excelsior, restaurantul Ministerului Administraţiei şi Internelor, are sediul pe strada Ştirbei Vodă – n.red.), prin acelaşi aliniament până la I 492, la I 492 continuăm până la Schitu Măgureanu (bulevardul-n.red.) dreapta, dreapta pe Ştirbei pentru Excelsior, am rugămintea – urgentăm in realizarea aliniamentului.”

Când coloana nu era însoţită permanent de un motociclist, ofiţerul cerea unul

În aprilie 2015, atunci când coloana nu era însoţită permanent de un motociclist, ofiţerul cerea unul de la caz la caz.

– “Moto, mult în faţă!”

– “A… stânga din DN! Rugămintea: un moto care e prin zonă să ne preia din marile bulevarde sau din I 490, pe unde…”

– “Mergi în faţă! Mult in faţă!”

– “Mult in faţă! Fifi, mult in faţă!”

– “VELA, pentru corespondenţi să cunoască: o să venim cu presiune, avem Cota finală maxim 2000!”

– “VELA, 604 (Indicativul coloanei lui Gabriel Oprea- n.red.), F 233, urmează îmbarcarea, posibil către baza mică”.

– “Ţine… Ţine-i! Per 3! Tache (strada Tache Ionescu – n.red.), I 489, ţine, ţine tot!”

– “Popa Tatu (strada-n.red.), scoate continuu semafoare, Luterană, vă rog continuu!”

– “I 492 la vedere. VELA, cu 604 ne ga… ne grăbim, nu se menţine Cota finală, cât putem de repede!”

– “Vă rog scoateţi în permanenţă, venim cu presiune, ne-am încadrat pe DN 2!”

– “VELA, B 215 pentru K 498. Ne grăbim! Ne grăbim!”

– “Rugăminte: axul Ştirbei – scoateţi mult direcţia de avans, o să venim cu presiune!”

– “VELA, îmbarcarea 604! O să mergem cu presiune!”

– “Când îţi zic de acuma încolo să pregăteşti – pregăteşti!”

– “Aplică! Aplică, aplică, Dane! Depăşim Gheorghe Manu! Venim cu presiune! I 489, atenţie!”

– “VELA, în coloana 604, 8 mobile!”

“Bogdane, mergi şi fă breşă, mergi pe contrasens, fă breşă!”

În unele discuţii, erau şi ordinele pe care Bogdan Gigină le primea.

– “Berzei (strada Berzei- n.red.), vă rog să opriţi totul din acest moment. Venim pe contra şi ne creaţi breşă”.

– “Moto, mergeţi cât puteţi avansat, cât puteţi.”

– “Realizăm urgent, de la K498 pentru Eliade, prin marele bulevard I 490, I 426, a… Eliade, ultimul post Eliade – Radu Beller.”

– “Bogdane, mergi şi fă breşă, mergi pe contrasens, fă breşă!”

– “Da, confirm între sensuri.”

– “Bogdane, între benzile 2-3, între benzile 2 şi 3!”

– “Scoate, scoate banda 3! Contrasensu’! Contrasensu’, banda 3! Scoate-i!”

– “Mărim!”

– “Moto, să vii avansat de la 90, să încerci să creezi breşe între!”